Budapesti moziestek: Kojot négy lelke

"Moziest sorozatunkban olyan, többnyire magyar filmeket vetítünk, amelyeknek zenéje és annak alkotója különösen kedves, fontos számunkra. Játék- és dokumentumfilmek egyaránt szerepelnek a kínálatban, a filmművészet hajnalának idejéből éppúgy, mint a közelmúltból. S hogy az élmény még teljesebb legyen, a kiválasztott filmek zeneszerzőjét (vagy azok közeli munkatársait, barátait) is meginvitáljuk majd egy beszélgetésre. Házigazdánk továbbra is Kolozsi László lesz, aki nemcsak film- és zenekritikus, de regény- és forgatókönyvíró is, ez utóbbit a MOMÉ-n is oktatja.

Sorozatunk októberi állomásán a Kojot négy lelke című, 2023-ban bemutatott animációs filmet vetítjük.

Fotó: facebook

Magyar animációs film, 2023, 100 perc

Rendező, forgatókönyvíró: Gauder Áron

Író: Bereményi Géza

Szereplők: Bozsó Péter, Pikali Gerda, Papp János, Széles Tamás, Vida Bálint, Vida Sára, Scherer Péter, Bolla Róbert, Kautzky Armand, Előd Álmos, Debreceny Csaba, Szabó Sipos Barnabás

Az egész estés animációs film az indián teremtéstörténetet meséli újra a mitikus Kojot figurájával a középpontban. Az univerzum teremtésének mítoszán keresztül a film arról az égető kérdésről beszél, hogy miként élhetünk harmóniában a környezetünkkel, amíg nem késő, hogy ne pusztítsuk el magunkat a Földön.

Egy olajvezetékek lefektetése kapcsán kerül szembe egymással egy nagyvállalat és az indián őslakosok, akiknek veszélybe kerül az otthonuk. Egyikük nagyapja felidézi az indiánok ősi teremtéstörténetét, amely arra emlékeztet mindannyiunkat, hogy az emberiség előtt álló kihívások egyetemesek, a cél pedig, hogy megtaláljuk a helyünket a teremtmények között, az élet nagy körforgásában.

A vetítés előtti és utáni beszélgetést Kolozsi László film- és zenekritikus moderálja.

A programra a belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a papp.krisztina@bmc.hu email címen, 2023. október 18-án 12 óráig lehet.

Időpont: október 18., 19.00

Helyszín: Budapest Music Center (Budapest, Mátyás u. 8, 1093)