36. Mini-fesztivál – Magyar Kortárs Zenei Körkép

Program (október 6.):

Sugár Miklós: Felhő-variációk

Szokody Anikó – zongora

Huszár Lajos: Szólószonáta gordonkára - magyarországi bemutató

Onczay Zoltán – cselló

Tornyai Péter: aud seinem Schriften - magyarországi bemutató

Kéringer László - ének

Tóth Péter: Nocturne

Szokody Anikó – zongora

Kovács Zoltán: Spagna, Moldavia - két tétel szóló fagottra

Lakatos György - fagott

szünet

Kecskés D. Balázs: Relief

Báll Dávid - zongora

Láng István: Concitato

Csáki András - gitár

Dragony Tímea: Egy szomorú dal

Kántor Balázs - cselló

Dragony Tímea – zongora

Horváth Barnabás: Falánk remény - öt dal Horváth Sebő Dániel verseire

Cserményi Zsombor – ének

Báll Dávid - zongora

A 36. Mini-Fesztivál 25 új magyar kortárs zenei alkotást mutat be. A háromnapos hangversenysorozat ez alkalommal oktatási programmal is kiegészül. Azokat a zenét, zeneszerzést tanuló fiatalokat is megszólítja az esemény, akik az ország különböző pontjain élnek és komolyabban érdeklődnek a zeneírás mestersége iránt: előadásokat, workshopokat hallgatnak, szakmai képzésben részesülnek.

Helyszín: Óbudai Társaskör

Időpont: október 6-7-8., 19.00