Latin-Amerikai Filmnapok 2023

A tavalyi első, nagy sikerű bemutatkozás után idén is jelentkezik a Latin-Amerika sokszínű filmkultúrájából válogatást bemutató filmnapok, amely hat nagykövetség – Argentína, Brazília, Ecuador, Kolumbia, Peru és Venezuela magyarországi külképviselete –, valamint az Uránia Nemzeti Filmszínház együttműködésében valósul meg. A csupa kuriózumból álló program idén is nagy érzelmi mélységeket és magasságokat jár be, az ív műfajilag a politikai thrillertől a tinivígjátékon át a dokumentumfilmig ível. A filmeket egyetlen alkalommal, eredeti nyelven, felirattal láthatják a nézők.

Fotó: Facebook



Szeptember 29., péntek 20.00

A vágy folyója - O Rio do Desejo

brazil romantikus thriller, 2022, 108’

portugál nyelven, magyar és angol felirattal

Szeptember 30., szombat 20.00

A két hold éjszakája - La noche de las dos lunas

venezuelai-spanyol filmdráma, 2018, 110’

spanyol nyelven, magyar felirattal

Október 1., vasárnap 19.30

A nagy Parranda – Történetek Gabriel García Márquezről - La Gran Parranda - Historias sobre Gabriel García Márquez

magyar dokumentumfilm, 2021, 69’

eredeti (spanyol, kis részben magyar) nyelven, angol felirattal

Vendég: Vörös Eszter filmrendező

Regisztrációval látogatható vetítés.

A filmeket eredeti nyelven, felirattal vetítik.

Helyszín: Uránia Nemzeti Filmszínház, Díszterem, Fábri és Csortos terem

Jegyár: 2100 forint.

Kedvezményes (diák, nyugdíjas, pedagógus) jegyek 1700 forintért a helyszínen, a jegypénztárban válthatók.

További részletek itt olvashatók.