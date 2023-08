Orgonaest - Balasi Barnabás zenél

Kell ennél több egy gyönyörű nyári estére?

Fotó: Facebook

Íme:

J. S. BACH

Toccata et Fuga in d (die Dorische) BWV 538

Sonata in c (Vivace • Largo • Allegro) BWV 526

Vater unser im Himmelreich BWV 636

DurchAdam'sFallistganzverderbt BWV 637

Es istdasHeilunskommenher BWV 638

Ich ruf' zu dir Herr Jesu Christ BWV 639

In dich hab' ich gehoffet, Herr BWV 640

Wenn wir in höchsten Nöthen sein BWV 641

Wer nur den lieben Gott lässt walten BWV 642

Fantasia in G (Piéced'orgue) BWV 572

A belépés díjtalan, adományaikat a sorozat fenntartására szeretettel fogadjuk.

Időpont: augusztus 6., 18.00

Helyszín: Budavári Evangélikus Gyülekezet