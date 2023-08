Életem nője – ingyenes mozi a Margitszigeti Atlétikai Centrumban

Életem nője

Andrea és Laura az egyetem alatt ismerkedtek meg, együtt élnek, és 24 óra múlva összeházasodnak. Andreát azonban kétségek gyötrik, amelyekről a három legjobb barátjának is beszél a legénybúcsú estéjén: úgy érzi, megfullad, és hogy rengeteg lehetőséget elszalasztott, például azt, hogy ismertté váljon a zeneiparban. A barátaival töltött este után Andrea egyfajta elektromos viharba kerül, és egy idegen lakásban ébred, amellett a nő mellett, akit a legénybúcsú estéjén nézett ki magának. Tulajdonképpen azt az életet éli, amire mindig is vágyott: pénz, hódítások, hírnév. Másnap ismét egy újabb lakásban, egy új életben ébred, amelyben, érzelmi életét nézve is, másféle döntéseket hozott. Az álom rémálommá válik, egy ördögi körbe kerül, amelyből nem tud kiszállni, és amelyben mindig visszatér április 11-hez.

Olasz romantikus filmre vágysz? Mi tudunk egy jót! Fotó: Facebook

Olasz romantikus vígjáték, 2022., 103 perc, olasz nyelven, magyar felirattal.

Rendező: Marco Martani

Szereplők: Andrea Arcangeli, Alessandra Mastronardi, Stefano Fresi, Cristiano Caccamo, Eduardo Scarpetta, Francesco Gabbani, Massimo Wertmüller

A vetítéseket csak megfelelő időjárás esetén tartják meg.

Időpont: augusztus 7., 20.00