A program házigazdája Katona Csaba történész, aki minden témát egy-egy meghívott vendéggel, egy-egy másik történésszel jár körbe és mutat be a közönségnek.

Fotó: Facebook

A Magyar Nemzeti Levéltár 2023-ban ünnepli a III. Károly magyar király által 1723-ban szentesített törvényt, amely Európában az elsők között rendelte el, hogy az ország köziratait az ország levéltárában kell elhelyezni. Gróf Batthyány Lajos nádor szervezőmunkájának köszönhetően az intézmény 1756-ban kezdhette meg tényleges működését Pozsonyban.

1874-ben fogalmazódott meg a levéltár új intézményi feladata, amely nemcsak az őrzést, hanem a tudományos feldolgozást is alapfeladatnak tekintette. Az intézmény a Bécsi kapu téri palotájába 100 éve, 1923-ban költözött be. A Magyar Nemzeti Levéltár ma a legmodernebb informatikai eljárásokkal is archiválja és dolgozza fel a rá bízott nemzeti értékeket.

A levéltár történetéről és feladatairól, az itt őrzött páratlan értékű kincsekről, izgalmas kuriózumokról beszélget a Rejtélyes történelem házigazdája, Katona Csaba a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatójával, Szabó Csabával.

Időpont: június 15. 19.00

Helyszín: Várkert Bazár, 1013 Budapest, Ybl Miklós tér 2.