Ilyen állati eredetű gyógyszerek vannak a mongol népi gyógyászatban!

A rendszerváltást követően Mongóliában a sámánizmus és a különféle népvallási rítusok újraéledésével párhuzamosan egyre népszerűbbé vált a különféle népi gyógyászati módszerek alkalmazása is. Számos publikáció jelent meg a témában a 90-es éveket követően, illetve különféle intézmények létesültek, ahol ezekkel a módszerekkel kezelik a pácienseket.

Fotó: Facebook

A hagyományos diagnosztikai és gyógyítási technikák mellett a tibeti, kínai és mongol népi orvoslás gyógyszeralapanyagai is megtalálhatók már számos gyógyszertárban. A növényi, ásványi, valamint állati eredetű gyógyszerek közül a különféle állati szervek és testrészek kereskedelme, ennek illegális mivolta ellenére ma virágkorát éli Mongóliában. A farkastüdő, bagolyhús, keselyűgyomor, medveepe és számos egyéb állati szerv már nemcsak a feketepiacon kapható, hanem gyakran találkozhatunk velük különböző mongol internetes és újsághirdetésekben is. Ezek felhasználási módja egyrészt a népi mágiához köthető, ugyanakkor sok olyan is van köztük, amelynek a placebón túl valódi élettani hatása is van az emberi szervezetre.

Az előadás során a hallgatóság megismerkedhet a hagyományos mongol orvoslás rövid történetével, egyes módszereivel, illetve mai társadalmi, gazdasági és ökológiai hatásaival.

Avar Ákos mongol és arab szakos orientalista, mezőgazdasági mérnök 2001 óta kutat Belső-Ázsia mongolok lakta vidékein (Mongólia, Oroszország, Kína). Egyik kiemelt kutatási témája a nomád ember és a természet kapcsolata és a hagyományos fenntartható gazdálkodási szemlélet vizsgálata. PhD-értekezésében a mongol pásztorok jószágaikkal és vadállatokkal kapcsolatos állatismeretét dolgozta fel. A belső-ázsiai nomádoktól szerzett tapasztalatait itthon a Nógrád vármegyei családi birtokon igyekszik kamatoztatni, ahol hortobágyi rackajuhok törzstenyésztésével foglalkozik.

Jegyár: 1000 forint

Időpont: május 25., 17.00

Helyszín: Hagyományok Háza