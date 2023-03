Tavaszi hangulatok - Fiatal zenészek hangversenye a könyvtárban

A koncerten szereplő ifjú zenei tehetségek a közeljövőben olyan megmérettetéseken vesznek részt, mint a Richtuózok (a népszerű Virtuózok műsor nyomán), amely egy győri zenei verseny, valamint a Kortárs zeneszerzők fesztiválja. A koncert során szeretnék megmutatni a budapesti közönségnek is, hogy milyen különleges zeneművekkel készülnek ezen eseményekre.

Az est elsősorban a klarinét sokoldalúságáról tanúskodik majd.

Szabó-Rajczi Katalin klarinét- és szaxofonművész az este folyamán interaktív módon avatja be a hangszer titkaiba a közönséget, érdekességeket mesél az elhangzó művek keletkezésének körülményeiről, a zeneszerzőkről, a fiatal előadókról. A koncert bevezető részében növendékeivel együtt - az Ében klarinét kvintettel - mutatja be Mascagni: Parasztbecsület című operájának Intermezzo részletét klarinétegyüttesre átírt változatban.

A továbbiakban rendkívül színes, sokféle hangulatot tükröző programot hallhat a közönség. Felcsendül Burkali Theodor, a nemzetközi hírű, győri származású, Salzburgban élő klarinétművész és zeneszerző, Claritunes című művének budapesti ősbemutatója, az Angels Flight triója, valamint a horvát származású, szerb klarinétművész és zeneszerző, Ante Grgin frappáns, virtuóz szólódarabja, a Capriccio is. A klarinétirodalom kamarazenei gyöngyszemei közül két közismert mű, Poulenc és Hindemith szonátájának egy-egy tételét is játsszák az ifjú muzsikusok. A klarinétos művek mellett Chopin, ritkábban hallható Asz-dúr balladája színesíti a műsort egy zongorista növendék előadásában. Végül ismét az Ében klarinétkvintett játszik, ezúttal az eredetileg is erre a fromációra komponált mű, Hidas Frigyes Balatoni népdal-szvitje ad keretet a hangversenynek.

Zongorán közreműködik: Fellegi Melinda zongoraművész.

A koncert az Ifjú tehetségek a Zenei Gyűjteményben című sorozat része.

A belépés ingyenes, de a részvételhez előzetes regisztráció szükséges. Regisztrálni a koncertregisztracio@fszek.hu e-mail-címen vagy a (06-1) 411-5011-es telefonszámon lehet a résztvevők létszámának megadásával.

Időpont: március 16., 18.15

Helyszín: FSZEK Ötpacsirta Szalon, Budapest VIII. kerület, Ötpacsirta utca 4.