Makers' Market - Valentin-szülinap a Marczin

"A vásáron beszerezhetitek hazai alkotók legszebb egyedi, kézzel készült designt tárgyait ajándékba és emellett felnőtt és gyerek kézműves workshopokon, vetítésen vehettek részt vasárnap délután, este pedig a Platon Karataev duóval ünnepelünk tovább!

Fotó: Facebook

A koncert belépős.

Finom falatokkal és egész napos dj-szettel is készülünk!

A Makers' Market Budapest résztvevői a kortárs design élvonalát képviselő tervezők közül kerülnek ki - egy remek alkalom, hogy személyesen találkozzatok kedvenc tervezőinkkel, barátainkkal, akik már az első perctől fogva velünk tartanak!

16.00 - Színházterem - MOME ANIM animációs filmvetítés

Egy különleges válogatást láthattok az elmúlt évek legszuperebb MOME-s animációs filmjeiből:

Bucsi Réka: Symphony No. 42

Hegyi Olivér: Take Me Please

Lovrity Anna Katalin: Vulkánsziget

Ászity Boglárka: Alvások

Vácz Péter: Nyuszi és Őz

Buda Flóra Anna: Entropia

Kreif Zsuzsanna & Zétény Borbála: Limbo-Limbo Travel

Darabos Éva: Pá kis panelom!

A vetítés ingyenes!"

Időpont: február 12., 14.00-21.00

Helyszín: Marczibányi Téri Művelődési Központ

További részletek itt.