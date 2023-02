Még megnézheted a Janikovszky Éva-emlékkiállítást Őrmezőn!

A Móra Kiadó 2013 óta létező vándortárlata az írónő személyes tárgyait, munkásságának fontos emlékeit mutatja be. A kiállítás anyaga a legkisebbek számára is izgalmas módon szerkesztett. Az iskolás csoportoknak foglalkoztatófüzet is készült, hogy a látottakat a füzetben szereplő kérdések alapján rendszerezhessék.

Janikovszky Éva Kossuth-díjas író, költő, szerkesztő felnőtteknek és gyerekeknek is írt regényeket, elsősorban a kisebbeknek szóló könyveiről vált ismertté. Első könyvét 1957-ben adták ki, ezt további 32 követte; művei 35 nyelven jelentek meg, ma is készülnek belőlük fordítások, újrafordítások.

Megtekinthető: 2023. február 19-ig, nyitvatartási időben.

Helyszín: Őrmezei Közösségi Ház

A belépés díjtalan!