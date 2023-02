Idegen akusztik TV-felvétel az A38 Hajón

„Képeket nézel, és megkérdezed, mi is van rajtuk pontosan. Kinek szólnak ezek a felvételek, és miért éppen most mutatom meg neked? Ha van egy kis türelmed, elmesélem. Az Idegen zenekar tavaly év végén a Trafóban mutatta be akusztikusra hangszerelt koncertjének eddigi legnagyobb formátumát. A különleges estén az Idegen egy olyan utazásra invitált, ami megmutatja az ötödik évébe lépő zenekar bensőségesebb oldalát, fúvósokkal és nagybőgővel kiegészülve.

Fotó: Facebook

Az Idegen zenekar 2016 nyarán alakult progresszív alternatív rockzenekar, megjelent három nagylemeze, három EP-je, több videóklipje. Az elmúlt hat évben megnyerték a MŰPA Garage Band Fesztiválját, részt vettek a Hangfoglaló Program Induló Előadói Programjában, illetve előzenekarként több állomásra is elkísérték a 30Y, Esti Kornél, Elefánt zenekarokat.

Turnéállomásaik érintették a hazai vidéki, határon túli és fővárosi klubok javát, és felléptek már olyan zenei fesztiválokon, mint a Fishing on Orfű, a Campus Fesztivál, a Művészetek Völgye Fesztivál, az Ördögkatlan Fesztivál, a Fekete Zaj Fesztivál vagy az Alterába Fesztivál. Játszottak már valamennyi jelentős budapesti klubban, többek között a Budapest Parkban, a Barba Negrában, a KOBUCI-ban, az Akvárium Klubban, az A38 Hajón és a Dürer Kertben is.

Fontos: kérünk titeket, hogy a TV-felvétel miatt érkezzetek fél órával a kezdés előtt, hogy mindenki időben elfoglalhassa a helyét.”

Regisztráció szükséges.

Időpont: február 6., 12.00