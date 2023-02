Hol bújkál a súgó? Egy színész és egy jelmeztervező a kulisszatitkokról!

Az előadók színházi kulisszatitkokat is megosztanak a hallgatósággal, mint például mennyi idő alatt varrják meg a színészek ruháit egy előadásra? Hol bújkál a súgó?

Fotó: Facebook

Barna Zsombor: Bábbal (vagy anélkül) a világ körül

Barna Zsombort színészként a Barátok közt című televíziós sorozatban ismerte meg az ország. A Színház- és Filmművészeti Egyetem színművész szak – bábszínész szakirányán végzett 2017-ben. Egyetemi évei alatt több országba is eljutott, hogy szélesítse színészi eszköztárát: 2013-ban részt vett egy olaszországi nyári egyetemen, Sienában, 2015-ben a lengyelországi Białystokban tanult árnyjátékot, majd 2016-ban egy szemesztert az angliai Canterbury-ben töltött, Erasmus+ ösztöndíjjal. Zsombor elhivatott a szakmájával kapcsolatban, fontosnak tartja, hogy egy színész minél sokoldalúbb legyen, amihez külföldi tapasztalatai is nagyban hozzájárultak. Jelenleg a Budapest Bábszínház társulatának tagja, de játszik más független játszóhelyeken is, úgymint az Átrium vagy a 6SZÍN. Szerepelt többek között az Alföldi Róbert rendezésében készült A képzelt beteg és West Side Story című előadásokban. Főszerepet játszik az általa újrafordított Dühöngő ifjúságban, illetve a Budapest Bábszínház Helló, Héraklész! című ifjúsági előadásában. 2018-ban A Háry János zenés bábelőadással kéthetes kínai turnéra ment, aminek keretén belül fellépett SANGHAIban, PEKINGben és Senjangban. Emellett a saját maga által rendezett és játszott Vitéz László előadásaival járja az országot, sőt Szlovákiába, Észtországba, illetve Svédországba is eljutott már a palacsintasütős bajkeverővel.

2022-ben a Vitéz László Ángliában című vásári bábjátékkal mutatkozott be az Erzsébetligeti Színházban, majd 2023 januárjában az Az úgy volt… című előadásban láthatta őt a közönség.

Vincze Dorottya: Jelmeztervezés San Diego-ban

Vincze Dorottya 2016-ban látvány és jelmeztervező szakon végzett a Kaposvári Egyetemen. Diplomaszerzése után a szolnoki Jelmez-Art Kft. jelmezkészítő cégnél kezdett el dolgozni, ahol egy szerencsés véletlen folytán Judith Dolan Tony-díjas amerikai jelmeztervező munkatársa lett a The Old Dons-ban, a Candide című produkcióban a New York-i Operában (2017), valamint a 907 rockoperában; Pressburgi csata (2017) Agota Matyival. Ezután jelmeztervező tanulmányait Judith Dolan tanítványaként folytatta a San Diego-i Kaliforniai Egyetem Színház és Táncművészeti Tanszékén. San Diegoban többek között a Hercegnő! Hercegnő! Hercegnő! (WNPF ‘19), A mizantróp, Mother Courage és gyermekei, anyák (WNPF ‘18), Othello, (ACD) és A zöld kakadu (ACD) jelmeztervein dolgozott.

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

Időpont: február 21., 18.30

Helyszín: Erzsébetligeti Színház