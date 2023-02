Az állatok farsangját adja elő a Máv Szimfonikus Zenekar

Saint-Saëns: Az állatok farsangja

Vezényel: Juhász Bence

Műsorvezető: Székely Edit

Fotó: Shutterstock

A MÁV Szimfonikus Zenekar hangversenyén Camille Saint- Saëns (1835-1921) népszerű művét, Az állatok farsangját hallhatja az ifjú közönség. A híres francia zeneszerző, nagy operák, szimfóniák, orgonaművek szerzőjének műve két zongorára és zenekarra íródott. A képzeletbeli történet arról szól, hogy az oroszlán, az állatok királya egy nagy farsangi bálra hívja meg alattvalóit. A zenemű egyes részei ezeket az állatokat jellemzik, nagyon találóan és sok humorral. Hallani lehet például a szamár iá-zását, a tyúkok kotkodácsolását, de felismerhetően ábrázolja a zene a hangtalan állatokat, például a halakat és a teknősbékát is. A nagy „buli” résztvevői között olyan vendégek is akadnak, akik nem is állatok, például az őskövületek, sőt a legkülönösebb a Zongoristák című tétel. Az egyes szereplők bemutatása után, a mű utolsó tételében gyors és vidám tánczenét hallunk, amelyben szinte eldugva, de azért felismerhetően megjelennek mindazok a szereplők, akik előzőleg egyenként bemutatkoztak.

A MÁV Szimfonikus Zenekar 1994-ben indította útjára ifjúsági bérletét Unokák és nagyszülők hangversenyei címmel, mely azóta is nagy sikernek örvend. Ennek alapelve, hogy a gyerekek megtapasztalják, milyen gyönyörű a szimfonikus zenekari hangzás, és megismerjék a klasszikus zeneirodalom remekműveit. A befogadóképességükhöz alkalmazkodó műsorban a zene megértését szakértő műsorvezető is segíti.

Jegyár: 2 000 forint, terézvárosi lakosoknak: 1 000 forint

Időpont: február 18., 15.30-17.00

Helyszín: Eötvös utca 10. (Budapest, 1067 Magyarország)