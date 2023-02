A Vajaspánkó - Wekerlei Bábszínház

"Február 5-én szeretettel várunk benneteket Wekerlén, a Mészáros L. utca 45.-ben.

Fotó: Facebook

Amire számíthattok:

- bábelőadás (élőjáték és bábjáték)

- minden belépőhöz családi tombola jár

- A Post Balaton fánkkal vár mindenkit

- az időben érkezők egy kis gyümölcsöt is falatozhatnak és ismét lesznek színezők is

- a jelmezben érkezők plusz tombolát kapnak, értékes nyereményekkel!

- egy kis farsangi táncra is jut idő az előadás után"

Belépő: 2000/fő, 4 főtöl 6000.-/család

Jegyek előrendelhetőek a babostarsulat@gmail.com címen.

Helyszín: Post Balaton