Betelt a pohár a népszerű magyar orvosnál, rendőrségre megy

Durván visszaélnek a népszerű magyar orvos, a koronavírus kapcsán is rengeteg hasznos tanácsot adó dr. Mangó Gabriella nevével és fényképeivel. A gyöngyösi háziorvos, aki a Inspiráló nők 2022 díjátadón A leginspirálóbb hétköznapi hős díját vehette át, már január közepén is figyelmeztette a 72 ezres követőtáborát, hogy sem látásjavítót, sem mozgásjavítót, sem prosztatára ható csodaszert nem reklámoz.

Elképesztő, mi mindent reklámoznak dr. Mangó Gabriella nevével a csalók. A doktornő rendőrségre megy.

„Ne dőljetek be! Ne vegyétek meg! Kérem osztani! Fb-nek is jeleztem, és kérem, ha valaki találkozik a nevemmel, dr. Mangó Gabriella, és valamilyen termékkel, amit velem hirdetnek, azt jelentsétek az fb-nek!” – írta akkor közösségi oldalán a a magyar orvos, aki a hétvégén újabb bejegyzést tett közzé a témában. ezúttal nem csak figyelmeztet, de fontos kérést is megfogalmaz.

Kérlek benneteket, hogy másoljátok már ide azokat a linkeket, amelyekkel 'én javaslok' szuper étrendkiegészítőket, a rendőrségre megyek be hétfőn újra és feljelentést teszek. Csak kellenének a linkek. Köszi.

– írta Mangó doktornő, aki pár KAMU fotót is kitett, jelezve, milyen, személyével történő visszaélésekről tud, s ezeknek senki ne dőljön be!