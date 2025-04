Ilyen nincs: 19 vármegyére adtak ki riasztást

Rémlik még a nagypénteki ítéletidő? Ha nem is teljesen olyan időjárás jön, záporokban gazdag időszak elé nézünk! Kedden Győr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém és Zala kivételével az összes többi vármegyére elsőfokú riasztást adtak ki zivatar miatt. Szerdán pedig a helyzet tovább romlik: Veszprém és Zala vármegyére is riasztást adtak ki zivatar miatt.

Fotó: unsplash

A csütörtöki veszélyjelzés ábrája pedig magáért beszél: mind a 19 vármegyére elsőfokú riasztást adtak ki zivatar miatt:

Fotó: met.hu

A Köpönyeg.hu meteorológiai portál előrejelzése szerint is jól jön az esőkabát és a vízálló lábbeli a következő napokban!

Kedden ugyanis a többórás napsütés mellett egyre több gomolyfelhő képződik, és fátyolfelhők is időnként szűrhetik a napfényt. Majd főként a nyugati és déli tájakon számíthatunk több helyen záporokra, zivatarokra. Bár az északi irányú szél többnyire mérsékelt marad, a zivatarok környezetében átmenetileg megerősödhet. A hőmérséklet 25 fokig emelkedik.

Szerdán az erőteljes gomolyfelhő-képződés és fátyolfelhők ellenére több órára kisüt a nap. Örömre azonban nem nagyon lesz ok: sokfelé alakulhat ki zápor, zivatar, melyek környezetében átmeneti szélerősödés is előfordulhat. A hőmérséklet 19 és 25 fok között várható.

Csütörtökön is hasonló időre lesz kilátás: több órán át sütni fog a nap, de szórványosan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A szél iránya változó lesz, általában gyenge vagy mérsékelt, zivatarok környékén azonban átmeneti szélerősödésre lehet számítani. A legalacsonyabb hőmérséklet 7 és 14, a legmagasabb 18 és 24 fok között alakul.