Időjárás: húsvét alkalmából berúgja az ajtót a nyár, de nem fogunk örülni annak, ami ezután jön

A hidegfront után nagymértékű felmelegedés érkezett. Kellemes, húsvéti programokat szervezhetünk a szabadban. Azonban a nagymértékű napi hőingás és a szeles időjárás megviselheti a szervezetünket. A hirtelen jött nyári meleget sokan megszenvedik.

Az időjárás alakulása Fotó: Köpönyeg.hu



Berúgja az ajtót a nyár

Dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója szerint most érdemes minél több időt a szabadban tölteni. Sok napsütésre és tiszta levegőre lehet számítani. A szakember arra is figyelmeztet, hogy ne feledkezzünk meg a napvédelemről és kenjük be magunkat naptejjel, ha napra megyünk.

Megint egy szélsőséges változásnak vagyunk a tanúi. A hőmérséklet és az idő jellege most megint másfél hónapot ugrik előre. A következő napokban kifejezetten nyárias időjárásra számíthatunk. Egyre több felé fogja a 21 Celsius-fokot elérni, illetve átlépni a hőmérséklet. A sok napsütés nem a közép tavaszt, nem a szokásos húsvéti időt, hanem sokkal inkább a kora nyarat idézi

- mondta a meteogyógyász, aki hozzátette, hogy a nyárias idő ellenére élink légmozgásra, helyenként erős széllökésekre is lehet számítani.



Sokan megszenvedik ezt a meleget

A gyors felmelegedés nagyon sok embernél fejfájást idézhet elő.

Jelentős változást jelent a levegő kiszáradása. A csökkenő nedvességtartalom sok szív, keringési, légzőszervi probléma szempontjából előnyös. Azonban a nagy hőmérsékletváltozás, különösen a frontérzékeny emberek számára hasonló hatással jár, mint a frontok nagy változása. Egyáltalán nem tudja könnyen követni a szervezetük

- mondta dr. Pintér Ferenc. További panaszok is jelentkezhetnek, mint például a szédülés, szokatlan feszültség, ingerültség, bizonytalanságérzet.

„Az erősödő légmozgás, erős széllökések megjelennek, ami akár egyes embereknél még a szorongásos állapot kialakulását is elősegítheti” - tette hozzá.