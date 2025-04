Nem tréfa: áprilisi hózápor jön

Bolondos április – szokták mondani, és ez most az időjárásra különösen igaz. Az elmúlt napok habár esős, de azért napos, kellemes 15 fokos időjárása után ugyanis havazás várható a hónap első hétvégéjén a HungaroMet előjelzése szerint. Visszatérnek ugyanis a hajnali mínuszok, így a hideg levegő beáramlásával és az elszórt, záporos csapadék akár hózápor formájában is jelentkezhet majd. A reggeli fagy után ráadásul napközben sem várható nagy meleg, maximum 4-9 fokot mérhetünk a több-kevesebb napsütés ellenére is.

Áprilisi havazás várható (Fotó: Metropol)

Ám addig még lesz néhány klasszikus tavaszi napunk – derül ki a Köpönyeg.hu előrejelzéséből. Jöjjenek a részletek!

Szerdán napos, gomolyfelhős időre van kilátás néhol záporral. Az ÉK-i szél még gyakran lesz élénk. Erősödik a nappali felmelegedés: 13-19 fok valószínű.

Csütörtökön gomolyfelhők mellett napos időre számíthatunk, csapadék nélkül. 14 és 19 fok közötti kellemes tavaszi idő várható. A keleties szél csak néha élénkül meg.