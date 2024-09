Rákapcsol az ősz: másodfokú riasztást adtak ki

Pénteken nyugat felől tovább növekszik és vastagszik a felhőzet. A nap első felében keleten még előfordulhat napsütés, de délutánra már ott is erősen felhős vagy borult lesz az ég, hasonlóan az ország többi részéhez. Sok helyen várható eső, zápor, és keleten akár zivatarok is kialakulhatnak – számolt be róla a Köpönyeg.hu meteorológiai portál.

Viharos széllökés és csapadékhullás várható pénteken /Fotó: Pexels / Pexels

Pénteken jelentős mennyiségű csapadék valószínű. A szél egyre többfelé északnyugatira, északira fordul, amelyet sok helyen erős, a Dunántúlon pedig viharos lökések kísérhetnek. Délután 10 és 28 fok között várható, nyugaton hűvösebb, keleten viszont melegebb lesz – szól a Köpönyeg.hu prognózisa. A Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt. veszélyjelzés térképén az ország nagy részére citromsárga, míg Győr-Moson-Sopron és Vas vármegyére másodfokú, narancssárga riasztást adott ki a várható esőzések és viharos széllökések miatt.

Az ország nyugati részére másodfokú riasztást adtak ki az esőzések miatt (Fotó: met.hu)

A Met.hu előrejelzése szerint péntekre virradóra a középső tájakon nem kizárt a zivatartevékenység. Pénteken nagy valószínűséggel a keleti, északkeleti területeken fordulhat elő néhány zivatar. A cellákhoz alapvetően viharos széllökés (60-70 km/h), intenzív csapadékhullás (10-20 mm), esetleg apróbb szemű jég is társulhat. Péntek 13-a délután a keleti, északkeleti tájakon egy-egy intenzívebb cella sem kizárt – olvasható a szolgálat tájékoztatásában.