Pokoli napok következnek: ismét veszélyjelzést adtak ki több vármegyére

A forró iskolakezdés után a továbbiakban is kánikulára kell felkészülni. Az időjárás előrejelzés szerint kedden a kevés fátyol- és gomolyfelhő mellett túlnyomórészt napos időre számíthatunk, csapadék nem valószínű. Néhol megélénkülhet a szél. Hajnalban a hőmérséklet jellemzően 18 és 23 fok között alakul, délutánra pedig 32-37 fok közötti forróságra számíthatunk. A HungaroMet Nonprofit Zrt. veszélyjelzésében is a kánikulára figyelmeztetnek: több vármegye is citromsárga, míg Csongrád-Csanád vármegye narancssárga figyelmeztetést kapott, a magas középhőmérséklet miatt.

Több vármegyére is kiadták a veszélyjelzést / Fotó: met.hu

Szerdán továbbra is forróságra és szárazságra kell számítani, a hőmérséklet 32-37 fok között alakul. Az aszály továbbra is sújtja hazánkat, csapadék nem várható. Néhol élénk szél frissítheti a levegőt.

Csütörtökön túlnyomórészt napos idő várható, helyenként gomoly- és fátyolfelhők megjelenésével. Csapadékra nem kell számítani. Néhol élénkebbé válhat az északkeleti, keleti szél. A hajnali hőmérséklet általában 18 és 23 fok között alakul, de a hűvösebb területeken ennél néhány fokkal hidegebb is lehet. A nappali csúcsértékek 31 és 37 fok között várhatók.

Pénteken napos, száraz időre számíthatunk, gomoly- és fátyolfelhőkkel az égen. Helyenként már előfordulhat egy-egy zápor vagy zivatar. A hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul, kissé enyhülve a korábbi rekkenő hőséghez képest - írja a Köpönyeg.