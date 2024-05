Kettészakad az ország: Kiadták a riasztást a hétvégére

Bár az időjósok szerint az elkövetkező napok semelyikén nem számíthatunk felhőtlen időjárásra, ami vasárnap leselkedik ránk, az ebből a sorból is kiemelkedik: a HungaroMet a fél országra elsőfokú figyelmeztetést adott ki a várható zivatarok miatt.

Fotó: Shutterstock

A Köpönyeg előrejelzése szerint szombaton eleinte még a gomolyfelhő-képződés mellett is sok napsütésre számíthatunk, a nap második felében azonban megnövekszik a felhőzet, amelyből délutántól, estétől alakulhat ki zápor előbb délnyugaton, majd északkeleten. Vasárnap pedig a térképünkön is látható 10 vármegyénkben várhatók zivatarok, ahol elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, de emellett esetenként szélerősödés és jégeső is előfordulhat.

Grafika: met.hu

A hőmérsékletre mindazonáltal nem lehet panaszunk, a napi maximumok a hétvégén 20 és 25 fok között alakulnak. Az orvosmeteorológus szerint számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket, a frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik - ígéri Pukoli Dániel.