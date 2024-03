Rosszul indul a hét: több vármegyére is riasztást adtak ki

A hideg, szeles hétvége után a jövő hét eleje sem ígérkezik sokkal jobbnak: sok helyen csapadékot jósolnak a meteorológusok. A HungaroMet öt északkeleti vármegyénkre is elsőfokú figyelmeztetést adott ki hétfőre a várható zivatarok miatt.

Több vármegyében is szörnyű időre kell számítanunk (Fotó: Pexels – Képünk illusztráció)

A Köpönyeg előrejelzése szerint hétfőn egész nap gomolyfelhős idő várható, csak estére derül ki az ég. Elszórtan futó záporok előfordulhatnak, kevés helyen zivatar is lehet. Erre legnagyobb esély az ország északkeleti harmadán van. Az északnyugati, nyugati szelet nagy területen élénk, helyenként erős lökések kísérhetik, záporok, zivatarok környezetében akár viharos lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 10 és 15 fok között valószínű, éjszakára pedig a legtöbb helyen 0 és +5 fok közé süllyed a hőmérséklet, a kevésbé felhős, szélvédett tájakon gyenge fagy is előfordulhat.

Erre az öt vármegyére adtak ki citromsárga riasztást zivatar miatt hétfőre (Grafika: met.hu)

Kedden a kezdeti napsütés után délutánra erősen megnövekszik a felhőzet, de estig még nem lesz csapadék. Nagy területen erősödik meg a délkeleti szél. 15 fok köré melegszik a levegő. Szerdán és csütörtökön viszont ismét lehetnek záporok, és a déli szél is nagy területen lehet erős. Közben azonban 17-22 fok köré erősödik a nappali felmelegedés.

Az orvosmeteorológus szerint jelenleg erős hidegfronti hatás terheli szervezetünket. Ilyenkor a szív- és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epilepsziás rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei felerősödhetnek – figyelmeztet Pukoli Dániel.