Emma - a Nagyiról nevezte el tortaműhelyét a két lányunoka

A XI. kerület Vegyész utca-Fegyvernek utca sarkán, az Emma várja az ínyenc süti- és kávékedvelőket. No, meg a finom fagyira vágyó gyerekeket és felnőtteket.

Naná, hogy pohárdesszert is van! Fotó: Fodor Erika

Ottjártunkkor a törzsvendégek közül Farkas Krisztinával is találkoztunk, de még egy Dallasból az Emmába látogató házaspárral is megismerkedtünk! Majd kisvártatva Endrédi Gábor színművész felesége jött három gyermekükkel fagyizni a kedvenc helyre.

Farkas Krisztina nemcsak törzsvendég, a hely megszületésében is bábáskodott Fotó: Fodor Erika

Az Emma Tortaműhelynek indult 5 éve, de a vendégek igénye, az édes kényszer rávette Bernadettet és Dorinát, hogy a nagymamájukról elnevezett műhelyben azonnal elérhetően legyen fogyasztható süti is.

Ki, milyet kér? Van választék bőven! Fotó: Fodor Erika

A két lányunoka mindent maga készít – a klasszikus finom tortáktól a mentes változatokig. Természetesen pohárdesszertek és sokféle kekszféleség is kóstolható, a klasszikus cookies-tól a pekándiós változatig.

A sajtos pogácsa olyan finom, amilyet csak házilag lehet csinálni! Fotó: Fodor Erika

A sajtos pogácsáról már ránézésre is szaglik, hogy házi és kifogástalanul puha és finom. Nem véletlen, hogy Farkas Krisztina, aki az Emma törzsvendége a kezdetektől, - sőt már a létrejöttében is szerepe volt- , most is pogácsát uzsonnázott, mesés limonádéval.

Capuccino és egy szelet mentes torta Fotó: Fodor Erika

A capuccino is bejött, és nemcsak nekünk, hanem a Dallasból, a régi lakhelyét meglátogató házaspár számára is, akik azonnal lecsaptak a számunkra eddig ismeretlen, de nagyon barátságos helyre.

Anya nyugodtan kávézhat, míg a gyerekek fagyit majszolnak az Emma teraszán Fotó: Fodor Erika

A három gyermekes édesanya pedig nyugodtan fogyaszthatta el délutáni kávéját, amíg a gyerekek a fagyi majszolásával voltak elfoglalva a családias hangulatú kis kerti részen.