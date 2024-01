Itt már mindenki a gluténmenteset akarja enni!

Papócsi-Réthy Kata és Papócsi Péter, a Free gluténmentes pékség alapító tulajdonosai azért vágtak bele a sütögetésbe, mert 3 lányok közül az egyik gluténérzékeny lett. Az édesanya először csak otthon kezdett kísérletezni, hogy ne csak egészséges, glutén érzékeny lánya számára is fogyasztható, hanem finom pékárut is tudjon az asztalra tenni. Aztán úgy belejött, és akkora lett az igény a környezetében az ilyenfajta sós és édes étkekre, hogy elkezdett másokat is ellátni – hivatalosan is. Kata és Péter a Fény utcai kis üzletben kezdték, és Budapesten már a 2. helyen, Szentendrei úti nagyban is folytatják.

Papócsi Péter és Papócsi-Réthy Kata a díjnyertes kovászos kenyérrel és a leveles szilvással (Fotó: Fodor Erika)

„Ha a családban egynek nem szabad az ételébe glutén kerüljön, akkor megpróbál az ember úgy sütni-főzni, hogy az ennivaló az ő számára is teljes értékű legyen, és a többiek is szívesen fogyasszák. Végül már mindenki a gluténmenteset akarta enni.”- tudtuk meg Katától, aki amikor megtudta, hogy ők nyerték az idei év gluténmentes kenyere díjat, elsírta magát örömében. Kérdésünkre, hogy miért van ennyire meghatódva, azt válaszolta, a hajnali műszakból érkezett a Szentendrei úti műhelyből a díjkiosztóra. Nagyon fáradt, de ilyenkor hatványozottan megéli az ember, hogy megéri.

Free gluténmentes kenyér I. hely

A kenyértől a leveles tésztáig

A 2023-as Országos Gluténmentes Verseny 3 díját is elnyerte a Free.

Friss Kenyér kategória: 1. helyezés Free Pékség – Kovászos kenyér

Töltött péksütemény kategória: 2. helyezés Free pékség – Leveles szilvás

2023 MAGOSZ Innovációs Díj: 1. helyezés Free Pékség – K1 Kovászos kenyér