Ezért a Kukorica Jancsiért nem csak Iluska lenne oda!

A Szamos Mátyás Tányérdesszert Versenyre készítette el Papp Tímea cukrász Kukorica Jancsi elnevezésű tányérdesszertjét, amely mostantól a Szamos Gourmet Ház étlapján is megtalálható.

A Vörösmarty téri Szamos cukrászdában Papp Tímea személyesen mutatta be nekünk Kukorica Jancsit! Az biztos, hogy a mi tetszésünket elnyerte. Ha a pontos receptet nem is, de Tímea elárulta, miből és hogyan készült ez a finomság. Először is a Szamos marcipán-rózsából kiindulva mandula, marcipán és rózsafélék, bogyós gyümölcsök, például csipkebogyó van benne.

A Petőfi 200 évében a Szamosban terítéken Kukorica Jancsi! Fotó: Fodor Erika

„A desszert alja egy marcipános, kukoricalisztes piskóta. Ez hasonlóképpen készül, mint egy Sacher-tortának a csokoládés piskótája. Nem találtam ilyen receptet, nekem ez negyedikre sikerült, míg megtaláltam a jó arányokat. Ez egy melegeljárással készült felvert, ami azt jelenti, hogy a tojássárgáját a cukorral és a vajjal melegítés közben felverjük, összehabosítjuk, és csokoládé helyett marcipánt adunk hozzá. Aztán a felvert tojásfehérjével melíroztam. Ez az alja, amit kisütünk egy lapnak. Ebben sem sütőpor, semmi adalék nincs.

Ki gondolta volna, hogy ilyen jól passzol a kukorica a marcipánnal és a csipkebogyóvelővel? Fotó: Fodor Erika

A mandulanugát, ami a ropogós réteg benne, az sima étcsokoládéval és mandulapasztával készül, kukoricapehely-ropogóssal, ami egy müzli lényegében. A csipkebogyózselé pektines, csipkebogyóporral és vörösborral készül, ehhez adom hozzá a cukrot. A marcipánkrém-puding egy rendes, tojásos puding, amibe kerül zselatin, és utána a marcipán, ami – hasonlóan, ahogy a franciák nevezik: egy mousse. E mellé jön a vörösboros szederszirup: szeder és vörösbor sziruppá főzve” – tudtuk meg Tímeától, aki gyümölcsdarabokkal tálalja a Szamos új tányérdesszertjét.

Kelényiné Szamos Gabriella is kedveli Kukorica Jancsit, akárcsak a Szamos Gourmet Ház büféebéd-kínálatát Fotó: Fodor Erika

A Kukorica Jancsit maga Kelényi-Szamos Gabriella tulajdonos vezérigazgató is tesztelte, és meg volt elégedve vele – csak úgy, mint a Szamos büféreggeli-ebéd kínálatával, amelyet gondos gazdaként ugyancsak rendszeresen kóstolgat.