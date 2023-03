Tápiókatippek – Látvány, íz és egészség: minden jó együtt!

A tápiókában az a jó, hogy nagyon gyorsan lehet belőle finom és egészséges táplálékot készíteni. Nagy valószínűséggel mindenki eheti, tejjel vagy növényi tejjel megfőzve, és olyan gyümölcsökkel töltve, amit szeretünk (vagy, ami épp van otthon) lekvárral színezve és ízesítve, amilyennel csak akarjuk. Ha úgy tetszik, lehet mindenmentes, de szabadon variálhatunk kedvünkre a cukorral, mézzel és minden összetevővel. Én most a Brockhauser Barbi-féle 100% kék alga superfood port is használtam – már csak a színskála miatt is, de még az ízének is jót tett.

Kékalgásat vagy sárgabarackost? Fotó: Fodor Erika

Hozzávalók

2 evőkanál tápiókagyöngy

2 dl tej (vagy növényi)

kávéskanálnyi kókuszzsír

méz (nem kötelező, akinek elég a gyümölcs édessége)

kékalga-por (fakultatív, de jót tesz)

vegyes gyümölcsökkel (körte, alma, eper, szőlő, áfonya)

lekvármaradékok (sárgabarack, szilvavelő, stb.)

magdarabok a tetejére (pirított dió, paradió, mandulaszelet)

aszalt, kandírozott gyümölcsmorzsák

Mindenféle gyümölcs jó hozzá, ami csak van otthon Fotó: Fodor Erika

Elkészítés

Felforrósítjuk a tejet, fokozatos kevergetés közben belefőzzük a tápiókagyöngyöt. Hasonlóan, mint a tejberizst, csak sokkal rövidebb ideig tart, amikor már a gyöngyök puhák, félretesszük a lábast, és beledobunk egy kávéskanálnyi kókuszzsírt, amit elkeverünk, hogy krémesebb legyen.

Egyiket bekékítjük, másik felébe fügés mézet csorgatunk Fotó: Fodor Erika

A tápiókapuding egyik felébe mézet csorgattam, a másik felébe kékalga-port kevertem. A kék algást kicsi stampedlis pohárkába tettem, nehogy a vendégek megijedjenek a nagy adagtól, a mézest pedig nagyobb kiszerelésben pohárdesszerteztem.

Zárható kisüvegben tovább tárolható és hordozható Fotó: Fodor Erika

Ami a dekorációt és a gyümölcsszórást illeti, jöhet a nagy játék a színekkel és ízekkel, mindenki bátran szabadjára engedheti a kreativitását!

Kicsit vagy nagyot? Fotó: Fodor Erika

A tuti

Érdemes különböző méretű poharakba rakni a tápiókát – a csak egy falattól a laktató ebéd mennyiségűig –, hogy ki-ki tudjon választani, csak kóstolni szeretne vagy jóllakni.