Ennél a csillagjegynél Ámor nyila betalál! A Skorpió energiája szerelmet hoz életébe

A Skorpió a mai napon egyszerre lép a Napba és a Holdba is: brutális energiák szabadulnak fel, amelyet az összes csillagjegy az előnyére formálhat majd. Azonban a csütörtöki horoszkóp szerint egy csillagjegynek különösen érdemes figyelnie a szerelmi életére.

A csütörtöki horoszkóp szerelmet ígér ennek a csillagjegynek. Fotó: Unsplash

Kezdődik a Skorpió-szezon, íme a horoszkóp:



KOS

Különösen érzékenyen reagál ma az ön körül zajló eseményekre. Egyszerre lehet lelkes és bizonytalan, főleg egy fontos kapcsolatában. Ne engedje, hogy a féltékenység vagy a múlt árnyai befolyásolják, és főleg, ne menjen bele semmilyen rivalizálásba.

BIKA

A Skorpió energiák most teljesen átjárják, és a szerelem, a szenvedély újra lángra lobbanhat. Ha kapcsolatban él, most minden eddiginél közelebb kerülhet a párjához. Ha pedig egyedülálló, jó eséllyel valaki felkeltheti az érdeklődését, talán épp ott, ahol nem is számítana rá.

IKREK

Érdeklődve figyeli, mi történik ön körül, de nem biztos, hogy azonnal szeretne részese lenni. Most érdemes kicsit megállnia, megfigyelnie a környezetében zajló eseményeket. A Skorpió időszak segíti, hogy tisztábban lássa, merre akar továbbhaladni, akár érzelmileg, akár szakmailag.

RÁK

Nagyon jól hat önre a Skorpióban járó Nap és Hold, mert most végre ki tudja mondani azt, amit eddig talán magában tartott. Erősödik az önbizalma, és intuitívan érzi, mikor kell lépnie. Egy őszinte beszélgetés most csodákat tehet egy kapcsolatban.

OROSZLÁN

Mélyen érintheti egy beszélgetés, vagy egy találkozás, és a Skorpió energiái most nem hagyják érintetlenül. Lehet része megható és emlékezetes pillanatokban is. Menjen ki az embere közé, használja ki a mai napot, és kapcsolódjon ki.

SZŰZ

A mai nap remek alkalom arra, hogy rendezze a gondolatait, és új irányt adjon valaminek, ami mostanában elakadt. A Skorpió energiák segítenek abban, hogy meglássa a felszín mögötti összefüggéseket. Este jót tesz egy kis csend vagy séta – a belső béke most mindennél fontosabb.

MÉRLEG

Érzi, hogy lezárult valami, és most új fejezet kezdődik. A Skorpió Nap arra biztatja, hogy álljon ki önmagáért, és vegye komolyan az álmait, céljait. Ha ma pihen, tegye azt tudatosan: tényleg magával foglalkozzon, ne mások elvárásai szerint éljen.

SKORPIÓ

Eljött a Skorpió-szezon, a Nap ma belép a jegyébe, és új energiát, új lendületet hoz. Intenzívebbé válik minden: a gondolatai, az érzései, a kapcsolatai. Figyelje, mi történik önben lelki-szinten, mert most új ciklus indul, és amit ma elkezd, hosszú távon is meghatározó lehet.

NYILAS

Kicsit elmélyültebb lehet, mint máskor, de ez nem baj. A mai nap remek lehetőség a belső munkára – átgondolni, mi az, amit tényleg tovább szeretne vinni a következő hetekben. A délutáni órákban már felvillanyozza a közelgő Nyilas Hold: jön a könnyedség, a szabadság érzése.

BAK

Ne engedje, hogy borús gondolatok uralják el! A Skorpió energia most érzékenyebbé, és talán kicsit féltékennyé is teszi. Menjen el egy ünnepi programra, beszélgessen, kapcsolódjon másokkal, a közösség ma valóban feltölti.

VÍZÖNTŐ

Ez egy izgalmas nap lehet. A Skorpió Nap ugyan elmélyíti az érzéseket, de éppen ettől tud most hitelesen kapcsolódni másokhoz. Találkozzon a barátaival, most átérzi, hogy milyen értékes a valódi emberi kapcsolatok az életében.

HALAK

A Skorpió energiák segítenek abban, hogy kimondjon valamit, amit régóta érez. Most a lelki megkönnyebbülés ideje van – akár egy beszélgetés, akár egy meghitt pillanat formájában. Olyan élmény is érheti, ami formálja a látásmódját.