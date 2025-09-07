„A szomszédom ugyanazt kérdezi minden reggel, az őrületbe kerget!”

Egy nő arról számolt be, hogy bár alapvetően jó kapcsolatot ápol szomszédjával, a barátságuk veszélybe kerülhet, mert az illető egyre követelőzőbbé válik. Minden reggel ugyanazt a kérdést szegezi neki, amit ő már bosszantónak talál, és szeretne pontot tenni a dolog végére.

A nő nem bírja elviselni szomszédja ismétlődő kérdéseit Fotó: Pexels/Illusztráció

A nő teljesen kétségbeesett

Sokan arra törekednek, hogy jó viszonyban legyenek a környezetükben élőkkel, hiszen ez békés együttélést biztosít, és elkerülhetők a kínos helyzetek. Ugyanakkor a túl szoros kapcsolatnak megvannak az árnyoldalai is, ha a másik fél túl sok figyelmet vagy időt vár el. A nő a Redditen fakadt ki, ahol elmondta, hogy szomszédjuk kedves ember, közös vacsorákat is tartanak, és kutyáik révén is sok a kapcsolódási pont. Ám minden reggel, amikor a szomszéd kutyát sétáltat, odaköszön, és ha a nő épp nem ér rá beszélgetni, hamarosan érkezik az üzenet:

Haragszol rám?

Mint írta:

Néha egyszerűen mással foglalkozunk – számlákat intézünk, magánügyeket beszélünk meg, vagy a saját dolgainkat rendezzük. De ő rögtön magára veszi, ha nincs találkozás

– magyarázza a nő.

Bár érzi, hogy valójában a szomszéd bizonytalanságából fakad a dolog, mégis szeretné finoman jelezni, hogy nem lehet mindennap csevegős kedvében.

A kommentelők sok tanácsot adtak. Volt, aki szerint érdemes lenne visszakérdezni: „Miért gondolod, hogy haragszom rád?” Mások úgy vélték, a szomszéd túlérzékeny, talán félelme van az elutasítástól. Akadt, aki egyenesen azt írta: „Ez már nem normális, lépj hátrébb, különben rád telepszik.”

Összességében a legtöbben egyetértettek abban, hogy a nőnek joga van kijelölni a határokat, és nem kötelessége minden reggel beszélgetni csak azért, hogy megnyugtassa a szomszédját – írja a The Mirror.