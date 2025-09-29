Nehéz hétfő hoz a Bak Hold, nekik érdemes a legrosszabbra felkészülni

Embert próbáló hétfőre ébredtünk. Bak Hold energiái uralkodnak a hét első napján.
2025. szeptember 29-én a Bak Hold energiái léptek működésbe, és nem sok jót ígér.
Kos
Hétfőn kissé nehezebbnek érezheti a napját, főleg munka vagy karrier terén. A Bak Hold arra ösztönzi, hogy komolyan átgondolja a következő lépéseit. Bár most lassabbnak tűnhet az előrehaladás, estére jó hír vagy fordulat érkezhet, ami lendületet ad.
Bika
A hét első napján vágyhat a biztonságra és a stabil alapokra. A Bak Hold segíti, hogy reálisabban lássa a lehetőségeket, bár most hajlamos lehet jobban aggódni a jövő miatt. Ne feledje: a helyzet könnyebb, mint amilyennek tűnik. Estére örömteli meglepetés várhatja.
Ikrek
Ma mélyebb gondolatok és érzelmek foglalkoztathatják, különösen közös ügyekben. A Szaturnusz hatására bizonyos dolgok kissé nyomasztónak tűnhetnek, de estére minden könnyebbnek látszik. Egy beszélgetés vagy hír új energiát adhat.
Rák
A Bak Hold a párkapcsolat területére irányítja a figyelmét. Most hajlamos lehet komolyabban látni a helyzetet, de ne vegye túl tragikusan a kérdéseket. Estére szuper fordulat érkezhet, ami oldja a feszültséget, és megerősíti a bizalmat.
Oroszlán
Hétfőn erősebben érezheti a felelősség súlyát, különösen munka vagy napi feladatok kapcsán. A Bak Hold arra hívja, hogy tervezzen és rendszerezzen. Este azonban jöhet egy hír, dicséret vagy élmény, ami feldobja a napját.
Szűz
A hétfő kissé visszafogottabban indulhat, de a Bak Hold támogatja a hosszú távú terveit. Bár kezdetben szigorúbb szemmel nézheti az ötleteit, estére kellemes esemény segít visszahozni a lelkesedését.
Mérleg
Ma inkább az otthon és a család kerülhet előtérbe. Könnyen érezheti a felelősségek súlyát, de ne hagyja, hogy ez elvegye a kedvét. Estére valaki vagy valami mosolyt csalhat az arcára.
Skorpió
A hét első napja sok gondolatot hozhat: tervezés, szervezés és a tisztánlátás igénye kerül előtérbe. A Szaturnusz hatására komolyabbnak érezheti a helyzetet. Estére azonban egy jó hír vagy beszélgetés felszabadítóan hathat.
Nyilas
Hétfőn az anyagi biztonság kérdései kerülhetnek fókuszba. A Bak Hold hajlamosíthat arra, hogy kissé borúsabban lássa a dolgokat. Ne aggódjon: estére érkezhet egy fordulat, ami új bizakodást ad.
Bak
A Hold a jegyében jár, a Szaturnusszal alkotott fényszöge pedig próbára teszi a türelmét. Könnyen érezheti úgy, hogy minden felelősség az Ön vállán van. Estére azonban oldódhat a nyomás: egy jó hír vagy találkozás új energiát hoz.
Vízöntő
Hétfőn inkább befelé fordulhat, a Bak Hold tervezésre ösztönzi. Vigyázzon, ne legyen túl kritikus önmagával! Persze mással se, most nem jó ötlet megjegyzéseket tenni. Estére kellemes fordulat érkezhet, ami jó kedvre deríti.
Halak
Ma a baráti és közösségi kapcsolatokon gondolkodhat. A Szaturnusz hatására kissé nehezebbnek láthatja a helyzetet, mint amilyen az valójában. Estére azonban egy találkozás vagy hír örömtelivé teheti a napját.
