Nehéz hétfő hoz a Bak Hold, nekik érdemes a legrosszabbra felkészülni

2025. szeptember 29-én a Bak Hold energiái léptek működésbe, és nem sok jót ígér.

Ezt hozza ma a bak hold

Ez vár hétfőn a csillagjegyekre a Bak Hold miatt

Kos

Hétfőn kissé nehezebbnek érezheti a napját, főleg munka vagy karrier terén. A Bak Hold arra ösztönzi, hogy komolyan átgondolja a következő lépéseit. Bár most lassabbnak tűnhet az előrehaladás, estére jó hír vagy fordulat érkezhet, ami lendületet ad.

Bika

A hét első napján vágyhat a biztonságra és a stabil alapokra. A Bak Hold segíti, hogy reálisabban lássa a lehetőségeket, bár most hajlamos lehet jobban aggódni a jövő miatt. Ne feledje: a helyzet könnyebb, mint amilyennek tűnik. Estére örömteli meglepetés várhatja.

Ikrek

Ma mélyebb gondolatok és érzelmek foglalkoztathatják, különösen közös ügyekben. A Szaturnusz hatására bizonyos dolgok kissé nyomasztónak tűnhetnek, de estére minden könnyebbnek látszik. Egy beszélgetés vagy hír új energiát adhat.

Rák

A Bak Hold a párkapcsolat területére irányítja a figyelmét. Most hajlamos lehet komolyabban látni a helyzetet, de ne vegye túl tragikusan a kérdéseket. Estére szuper fordulat érkezhet, ami oldja a feszültséget, és megerősíti a bizalmat.

Oroszlán

Hétfőn erősebben érezheti a felelősség súlyát, különösen munka vagy napi feladatok kapcsán. A Bak Hold arra hívja, hogy tervezzen és rendszerezzen. Este azonban jöhet egy hír, dicséret vagy élmény, ami feldobja a napját.

Szűz

A hétfő kissé visszafogottabban indulhat, de a Bak Hold támogatja a hosszú távú terveit. Bár kezdetben szigorúbb szemmel nézheti az ötleteit, estére kellemes esemény segít visszahozni a lelkesedését.

Mérleg

Ma inkább az otthon és a család kerülhet előtérbe. Könnyen érezheti a felelősségek súlyát, de ne hagyja, hogy ez elvegye a kedvét. Estére valaki vagy valami mosolyt csalhat az arcára.

Skorpió

A hét első napja sok gondolatot hozhat: tervezés, szervezés és a tisztánlátás igénye kerül előtérbe. A Szaturnusz hatására komolyabbnak érezheti a helyzetet. Estére azonban egy jó hír vagy beszélgetés felszabadítóan hathat.

Nyilas

Hétfőn az anyagi biztonság kérdései kerülhetnek fókuszba. A Bak Hold hajlamosíthat arra, hogy kissé borúsabban lássa a dolgokat. Ne aggódjon: estére érkezhet egy fordulat, ami új bizakodást ad.