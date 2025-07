Szeretnéd tudni, hogy mi vár a csillagjegyekre ebben a hónapban?

Az asztrológus Inbaal Honigman a Spin Genie nevében elmondta:

Az év második Merkúr retrográdja július 18-án kezdődik. A Merkúr retrográd időszaka kommunikációs zavarokat, félreértéseket és a közösségi médiával kapcsolatos problémákat hozhat. Ezúttal az Oroszlán jegyében történik, amely bátor és önkifejező, így különösen azokat érintheti, akik nyilvános szereplést vagy platformot visznek. Érdemes minden adatot biztonságosan elmenteni, különösen, ha nyilvános projektről vagy magas presztízsű munkáról van szó.

Kos (március 21. – április 19.)

A hónap elején két bolygó is a Kos jegyében jár, és mindkettő retrográd mozgásba kezd. Ez azt jelenti, hogy természetes lelkesedésed sok területen megmutatkozik, de akadályok és késések is felléphetnek.

A Szaturnusz (a fegyelem bolygója) és a Neptunusz (az illúzióké) végig a Kosban tartózkodnak, ami belső feszültséget okozhat a felelősségteljes és álmodozó éned között. A hónap második felében egyik oldal sem nyer. Ha elbizonytalanodsz, bízz a spontán természetedben – az segít kilábalni a nehézségekből.

Bika (április 20. – május 20.)

Két bolygó is „elenged” téged a hónap elején, és ez megkönnyebbülést hoz. A Vénusz (a szerelem bolygója) július 4-én elhagyja jegyedet, miután egy hónapig harmóniát hozott szerelmi életedbe. Most viszont jól is esik egy kis szünet a romantikában.

Az Uránusz – a hirtelen változások bolygója – több mint hat éve volt a Bika jegyében, és végre távozik július 6-án. Ez örömhír: számíthatsz egy nyugodtabb, kiszámíthatóbb hónapra.

Ikrek (május 21. – június 21.)

Júliusban két bolygó is belép az Ikrekbe, és hatással lesz rád egész hónapban. Július 5-én a Vénusz érkezik, harmóniát és romantikát hozva. Röviddel utána, július 7-én az Uránusz is csatlakozik, meglepetéseket és változásokat hozva.

Mivel szereted a váratlan fordulatokat, ez a két bolygó izgalmas nyarat ígér. Szerelmi és más életterületeken is új élmények és változások várhatók.

Rák (június 22. – július 22.)

Boldog születésnapot, Rák! Ez a hónap az önvizsgálat ideje – mit is szeretnél elérni?