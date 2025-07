Bak telihold emelkedett fel: ilyen hatással lesz a csillagjegyekre

2025. július 10.

Fotó: Pexels

Kos

Ma különösen ambiciózus lehet, és szinte minden erejével azon van, hogy megvalósítson valamit. A telihold most a karrierje területét világítja be, és ez akár kisebb feszültséget is hozhat a munkahelyi kapcsolatokban.

Bika

Kissé nyugtalanul indulhat a nap, de délutánra már érezheti, hogy kezd összeállni a kép. A telihold segít rálátni, merre is tart, és milyen új ismeretek vagy utak segíthetik ebben. Egy régóta halogatott döntést ma végre sikerülhet meghozni.

Ikrek

A Bak telihold most az elengedés, belső átalakulás területét érinti önnél. Meglepő felismerések érkezhetnek – például rájöhet, hogy valamihez már túl régóta ragaszkodik. A Mars támogatja abban, hogy most ne csak felismerjen, hanem cselekedjen is.

Rák

A párkapcsolatok kerülnek fókuszba – ez lehet romantikus vagy akár szakmai kapcsolat is. A telihold felszínre hozhatja az elfojtott érzéseket, de ez jó is: végre kimondhatja, ami eddig nyomta a szívét. A Mars ereje segít, hogy ne csak beszéljenek, hanem tegyenek is egymásért.

Oroszlán

A napi rutin, munkahelyi teendők, egészség kerül most nagyobb hangsúlyba. Ha eddig halogatott valamit – például egy új szokás bevezetését –, ma végre elindulhat ezen az úton. A telihold fényt vet arra, mi az, ami már nem szolgálja, a Mars pedig lendületet ad az újrakezdéshez.

Szűz

Ma egy kreatív ötlete hirtelen sokkal fontosabbá válhat, mint korábban gondolta. A telihold segít felismerni, mi az, ami valóban szívből jön – és mi az, amit csak megszokásból vagy elvárásból tesz. Ha van gyermeke, vele is mélyebb, őszintébb beszélgetés alakulhat ki.

Mérleg

A család, otthon, érzelmi biztonság témái kerülhetnek ma előtérbe. A telihold felszínre hozhat régi sérelmeket, de éppen ez adhat lehetőséget a tisztázásra. A Mars támogatja, hogy ne maradjon minden a levegőben – tegyen lépést az őszinteség felé.

Skorpió

Kommunikáció, testvérek, közeli ismerősök – ezeken a területeken adódhat ma egy kis hullámzás. Lehet, hogy valaki olyasmit mond, amit nehéz nem magára vennie, de ne reagáljon azonnal. A Mars segít abban, hogy határozott, mégis higgadt maradjon.