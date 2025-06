Elárulja a szakértő: így tudsz továbblépni szakítás után

Szakítás után mindenki szét van esve, amivel nincsen semmi gond, egy kis káosz belefér, de fontos tudatos lépésekkel közelíteni a gyógyulás irányába. A szakértő feltárja, hogy milyen lépésekkel húzhatjuk meg a határainkat és ismerhetjük fel, mi kell ahhoz, hogy továbbléphessünk a fájdalmas események után.

Sosem könnyű a szakítás, ilyenkor szanaszét vagyunk és rengeteg gondolat önti el elménket. A telefonközpontú világban pedig egy lépés, hogy elgyengülten megadjuk magunkat a kísértésnek. A gyógyuláshoz fontos a határainkkal tisztában lenni és meghúzni azokat a bizonyos vonalakat, melyek megvédenek az exünktől és a saját mohóságunktól. Íme a négy legfontosabb határ:

Ne vedd fel vele a kapcsolatot

Ez főleg akkor nehéz, ha maradtak lezáratlan kérdéseid vagy érzéseid a másik fél felé. Azonban nem szabad egyből visszatekinteni és megdobni a másikat egy üzenettel, mert könnyen meggondolatlan újrakezdéshez és újabb fájdalmakhoz vezethet. Néhány hét teljes csend és telefonzárlat könnyebbé teheti az elengedést, nem kell lájkolgatni és monitorozni őt a social médiában sem - mert hidd el, csak neked lesz rosszabb.

Biztosan kikövetni őt?

Igen, biztosan. Könnyen feltépheti a sebeket, hogy a közösségi médiában folyton látod a bejegyzéseit, reagálgatásait, esetleg még a végén te is reagálsz valamire. Ilyenkor ez ajándék, hogy nem látod őt, könnyebbséget hoz. Ahogy a Life.hu cikke is írja: megóv attól, hogy visszarántson egy lezárt kapcsolat.

Légy őszinte a barátaidhoz

Sokszor csak jót akarnak a barátok és ezzel okozzák a legnagyobb fájdalmakat - tudtukon kívül. Emiatt is fontos, hogy előre leszögezd, ha nem szeretnéd, hogy szóba hozzák, vagy ha te magad mégis beszélnél róla, szólj nekik, hogy hallgassanak meg, de ne kommentáljanak semmi olyat, amit most nem szeretnél hallani - mindennek eljön a maga ideje. Ez is része a feldolgozásnak.

Nincs barátság

Szép és igen jól hangzik, ha szakítás után a másik féllel barátok maradtok. A valóság és az elképzelés nem egy és ugyanaz sajnos. Ha a barátság a ti sorsotok, akkor később még lehettek azok. De adj időt magadnak. Először magadra kell koncentrálnod. Ha a lezáratlan kapcsolatba sétálsz vissza, többet árthat, mint használhat.

Ebben az igen megterhelő érzelmi helyzetben a kapcsolattartás leredukálása, vagyis a határok meghúzása segít abban, hogy tisztán tudjunk gondolkodni, és rendezzük a saját érzéseinket. Határok nélkül könnyen szerepkonfúzióba kerülhetünk, fantáziákat építhetünk becsapva önmagunkat, és megnehezítve az elengedést

- mondja Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus, aki szerint a szakítás egy összetett gyászfolyamat, melyben egyszerre veszítünk el egy személyt és vele együtt a vele felépített jelenünket, múltunkat és jövőnket.