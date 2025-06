Plusz pénz üti a markát ennek a 4 csillagjegynek

Június 6-án, pénteken a Vénusz, a pénz bolygója a saját jegyébe, a Bikába lépett. Akad négy csillagjegy, akiknek ez plusz pénzt hoz a következő néhány hétben. Az Astronet gyűjtötte össze, kik a legszerencsésebbek!

Fotó: Metropol

Bika

Vénusz az uralkodó bolygód, ami most belép a Bika jegyébe – itt a legerősebb a hatása. Június 9-től ráadásul a Jupiter is kedvezően hat rád, ami pedig a nagy szerencse bolygója. A most következő néhány hétben többször lesz az az érzésed, hogy jókor vagy jó helyen. A szerencse pedig véletlenek formájában fog rád mosolyogni. Így vagy úgy, de plusz pénzhez juthatsz!

Mérleg

Nagyon jó időszak elé nézel! A te jegyednek az uralkodó bolygója szintén a Vénusz, ami a Bikában járva teremtő energiákat jelent. A plusz pénz most érkezhet fizetésemelés és/vagy nyeremény formájában is. A szerencse most nemcsak anyagiakban, hanem tágabb értelemben az önmegvalósítás szintjén is hat. Sok elismerést hoz.

Skorpió

A jegyeddel szembenálló jegy a Bika, ide lép be most a pénzbolygó – ez téged különösen erősen érint. Olyan változások várhatóak, amik anyagi gyarapodáshoz vezetnek. Mivel ezt most a Jupiter is megtámogatja, a változások hosszú távra szólnak, tehát ez most nem az „öledbe hult pénz’, hanem a Ha állást keresel, találhatsz egyet.

Vízöntő

A Vénusz belép a Bika jegyébe, és megnyitja előtted a lehetőségeket. Most „kinövöd” az idejétmúlt dolgokat, és ez teljesen rendben van! Ha belesimulsz a változásokba, és nem állsz ellen nekik, akkor nagyon bőséges pénz-energia érkezik az életedbe. Használd ki ezt a szuper periódust.