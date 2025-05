Új Hold kelt fel: ezeket a csillagjegyeket fogja segíteni

2025. május 27.

Fotó: Pexels

Kos

Ma az Ikrek jegyében lesz újhold. Új gondolatokat, új inspirációt, új ötleteket, új információkat, sőt új embereket is sodorhat a sors az életébe. Legyen nyitott mindenre. Érdemes, mert ezek most meg is valósítható ötletek.

Bika

Az Ikrek újhold komoly inspirációt ad önnek kedden, és még a kommunikációját is megváltoztatja. Sokat haladhat a feladatokkal, de csak akkor, ha sikerül tárgyilagosabban tekintenie a problémákra.

Ikrek

Újhold van az Ikrek jegyében. Ha van valami, amire régóta készül, vagy új célt tűzött ki maga elé, akkor eljött az ideje, hogy megnyomja a startgombot. A mai napnak sokkal hosszabb távú hatása lehet önre, mint bárki másra.

Rák

Végiggondolta mostanában a terveit? Ha nem, akkor most gyorsan vegye sorra, hogy mi az, amit időszerűnek érez. Itt az ideje annak is, hogy kitűzze maga elé mindazt, ami boldoggá tenne. Az Ikrek újhold segít megvalósítani a vágyait.

Oroszlán

Az újhold sok kérdést új megvilágításba helyez. Nagyon jó intuíciót is ad, és most valóban fel tudja ismerni, kik azok, akik igaz barátok, és kik azok, akik csak színlelik a kedvességet. Váratlan meglepetés érheti kedden.

Szűz

Kedden a kommunikáció kerül előtérbe. Megtapasztalja, mekkora súlya van a szavainak. Épp ezért most óvatosan a véleményekkel. Nem is biztos, hogy bele kellene szólnia mások ügyeibe… Tartsa meg a véleményét magának. Higgye el sokkal jobban jár, ha csak figyel!

Mérleg

A keddi nap, vagy a most következő időszak nagy találkozásról, új ismeretségről is szólhat, főleg, ha szingli. Legyen nyitott, mert lehet, hogy épp most hozza össze a sors azzal, aki sokkal nagyobb jelentőséggel bír majd később, mint azt elsőre gondolja.

Skorpió

Bármibe is kezd, az jó eséllyel sikerre ítélt, különösen akkor, ha mindehhez beveti azt a szenvedélyt és akaraterőt, ami mindig is ott rejtőzött önben. Vegyen hát nagy levegőt, és kezdjen bele a munkába!

Nyilas

Kedden olyan átalakító energiákat érezhet, amelyek talán a véleményét is megváltoztatják bizonyos témákról. Mindez könnyen lehet, hogy ösztönzően hat önre, és arra inspirálja, hogy változtasson az élete néhány aspektusán.