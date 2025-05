Megsúgták az égiek: Ennek a 4 csillagjegynek élete legjobb nyara következik 2025-ben!

Hatalmas energiák hatnak ránk idén nyáron. A Szaturnusz május végén a Kos jegyébe, a Jupiter, a nagy szerencse planétája pedig június 9-én Rákba lép át. 4 csillagjegynek élete legjobb nyara következik. Hogy pontosan kik is ők azt az Astronet tárta fel.

Rák

A Jupiter, a nagy szerencse planétája, a nagy jótevőként ismert bolygó június 9-én belép a jegyedbe, és gyakorlatilag zöld lámpát ad az összes tervedhez a nyári horoszkóp szerint. Ha voltak akadályok, akkor azok most elhárulnak, és ezt egészen személyes szinteken fogod érezni. Érdemes most leporolni a régi terveidet is, lehet, hogy anno nem működött, de most minden támogatást megkapsz hozzájuk az univerzumtól. Magánéleti szinten ugyanez: bármi is a vágyad, nyugodtan kezdeményezz!

Oroszlán

Az év elején ki-be járkált a jegyedben a Mars, ami hozhatott kihívásokat, nehéz helyzeteket a sok jótétemény mellett is. Úgy tűnhetett, ad valamit, vagy visszavesz a lendületből. Ennek idén nyáron viszont csodaszép hónapok jönnek, ha van párod, akkor közös tervekkel, és azok megvalósításával. Ha szingli vagy, ez az időszak elhozhatja számodra azt a társat, akire vártál. Eközben a pénzügyekre sem lesz panaszod: a bőség energiáit jelzi a Rák jegyébe lépő Jupiter.

Skorpió

A Jupiter, a nagy szerencse bolygója víz-elemű jegybe lép, a Rákba, és ez neked egész nyárra nagyon komoly támogatást jelent. Egyrészt a magánéletben, mert ha szingli vagy, de társat szeretnél, akkor teljesül ez a vágyad, talán éppen egy nyári bulin, vagy nyaralás közben ismerkedtek meg. A munka/pénz területén is jó fordulat várható, vagy egy olyan lehetőség, amiben megmutathatod magad. Így vagy úgy, de több pénzt kereshetsz. Üsd a vasat, amíg forró, vagyis ragadd meg a kínálkozó alkalmat!

Vízöntő

Jupiter, a Nagy szerencse bolygója június 9. után szerencsét és gyarapodást hoz neked. Azonban túlzásokra is hajlamosíthat, épp ezért észnél kell lenned, hogy ne vállalj be mindent csak azért, mert jól megfizetik. Viszont a bolygók azt is jelzik, hogy olyanfajta „luxust” is megengedhetsz majd magadnak, amit eddig nem. Ezzel párhuzamosan a magánéleted is rendeződik idén nyáron, és elköteleződést, megnyugvást mutatnak a bolygók.