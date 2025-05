Hold a Vízöntőben jár: ezeknek a csillagjegyeknek hozza el a szerencsét

2025. május 19.

Kos

A hétfői napon a Kos Vénusz a Holddal kedvező fényszöget zár be. Ez igazán felerősíti a kisugárzását. Most nagyon vonzónak látják a többiek, és szívesen töltik önnel együtt az időt. Ha még keresi a párját, érdemes ismerkedni, akár online társkeresőkön is!

Bika

A Nap még az ön jegyében jár a mai napon, és segít az érvényesülésben. Munkában sikert jelez, és a magánéletben is, mert meg tudja győzni valamiről a másikat – valamiről, ami nagyon fontos önnek.

Ikrek

A Hold a Vízöntőben jár, ami az Ikreknek nagyon kedvez, és annak előszelét is érezheti már, hogy holnap belép a Nap a jegyébe. Romantikus napja lesz, és az ösztönző beszélgetésekből sem marad ki. „Összeáll a kép” valamivel kapcsolatban.

Rák

Uralkodó bolygója a Hold a Vízöntőben jár, ami vidámsággal, sok humoros helyzettel és szuper ötletekkel tölti meg a napot. Az is lehetséges, hogy egy problémát most egészen kerülő úton old meg, egy váratlan ötlettel.

Oroszlán

Az Oroszlán Mars és a Kos Vénusz kedvező fényszöge ma is hat. Ez igazán harmonikus kapcsolatokat, szép napot ígér. Most minden nagy örömmel tölti el a lelkét, ami az otthonnal, a szeretteivel kapcsolatos.

Szűz

Lehet hétfőn egy szituáció, amelynek a megoldásához nemcsak a józan eszére, hanem a fantáziájára is szükség lehet. Engedje hát szabadon a képzeletét, mivel ez a helyzet éppen egy olyan kreatív személyiséget igényel, mint amilyen most ön.

Mérleg

Hétfőn nagyon elkaphatja a lelkesedés, talán egy hirtelen felmerülő ötlet miatt. Adja át magát ennek, hiszen ez teszi boldoggá, de közben az agya egy szegletében legyen helye a racionális gondolatoknak is. Arra is szükség van, hogy lássa az akadályokat, hogy aztán át tudja őket lépni.

Skorpió

Hétfőn vita várhat önre, ráadásul úgy, hogy tulajdonképpen nincs is köze hozzá. Vannak emberek, akiknek ugyanis nem szükséges valódi ok arra, hogy megsértődjenek. Tegyen bármit, vagy épp ne tegyen, ők kitalálják a maguk verzióját és indokait a vitára.

Nyilas

Hétfőn egy terve megvalósulása késlekedhet, ez lehet vásárlás, vagy munkahelyi ügy. Nem éri meg azonban emiatt feszültnek lennie. Ami késik, nem múlik. Hamarosan továbbléphet vele, a körülmények már egy-két napon belül rendeződnek ugyanis.