Ego-harc: ezek a csillagjegyek jobb, ha felkötik a gatyájukat a hétvégén

2025. május 31.

Fotó: Pexels

Kos

Az Oroszlán Hold nagyon kedvez önnek, de mikor szembenállásba kerül a Plútóval, ön is nagyon feldühödhet, esetleg féltékeny lehet egy apróság miatt. Fogja vissza az indulatait, mert a harag egészen biztosan nem jó tanácsadó.

Bika

Szombaton egy hír, vagy esemény arra készteti, hogy gondolja át egy kicsit az életét és az ön körül levő világhoz, emberekhez való viszonyát. Különösen azt gondolja át, hogy mi az, ami nem szolgálja már a fejlődését, viszont romboló, vagy egyszerűen csak rabolja a drága idejét…

Ikrek

Ha van valami, amire már régóta vágyik, akkor ma ideje pótolni, az Oroszlán Hold ugyanis bátorrá teszi! Persze azért a racionalitás határain belül maradjon. Találkozhat valakivel, aki egy vitában nagyon le akarja nyomni. Ne hagyja magát!

Rák

Szombaton végre minden a kedvező irányba áll ahhoz, hogy kihasználjon egy lehetőséget, vagy végre döntsön egy változtatásról és cselekedjen is. Ne várjon senki jóváhagyására, vagy véleményére! Ha valamit akar, kezdjen bele végre, ez az ön élete és önnek kell menedzselnie!

Oroszlán

Szombaton az Oroszlán jegyében van a Hold = önnek kedveznek a körülmények. Ugyanakkor szembenállásba kerül a Plútóval. Feltűnhet egy személy, aki rivalizál önnel, vagy éppen az Oroszlán lehet (alaptalanul) féltékeny valakire.

Szűz

Lehet, hogy eljött az idő egy kis átalakításra. Akkor érzi igazán jól magát, ha sikerül felépítenie olyan körülményeket maga körül, ahol a saját és a környezet érdekei összhangban vannak. Ha viszont azt érzi, hogy túl sokat kell alkalmazkodnia, akkor előbb-utóbb változtatnia kell.

Mérleg

Úgy érzi, hogy lassítania kell, és bizony nem is téved. Szombaton végre sikerül is relaxálnia, kikapcsolnia. Azt nem is lehet, hogy folyton mások ügye után fut! Ma végre önt kényezteti egy picit a környezete.

Skorpió

Ma vegye komolyan az ösztöneit, megérzéseit! Különösen akkor figyeljen a belső hangra, ha egy másik emberrel kapcsolatosan jelez önnek. Valaki ugyanis egy ajánlattal, vagy egy lehetőséggel fogja megkeresni és nem biztos, hogy megbízhat benne.