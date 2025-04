Siker és szerencse vár ma erre a csillagjegyre

Napi horoszkóp – 2025. április 10., csütörtök

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Lehet, hogy történnek nézeteltérések csütörtökön, de ön ezekből kimarad. Az uralkodó bolygója, a Mars a legkedvezőbb fényszögben van a Holddal, és most úgy halad a feladatokkal, hogy közben másokat is segít. Sok jó pontot szerez ma.

Siker és szerencse vár ma aHalakra (Fotó: Unsplash)

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Önnek lehet ma egy kellemetlen vitája valakivel. A Vénusz és a Hold szembekerül egymással. Ez a konfliktus vagy párkapcsolati dolog lehet, vagy a pénz és az anyagiak miatt alakul ki az egyet nem értés.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Vitája lehet valakivel, aminek oka, hogy most bizonytalanok az érzések és az érvek egy kérdéssel kapcsolatban. Jobb ilyenkor várni egy picit, míg tisztázódnak a körülmények. Nagy most a veszekedés lehetősége amiatt, mert a másiknak „elgurulhat a gyógyszere”...

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Lehet, hogy nem ért egyet egy ismerős, barát döntésével, véleményével, de azért jól gondolja meg, ezt mennyire akarja az orrára kötni. Jobban jár, ha magában tartja a kritikus megjegyzéseket. A Szűz Hold miatt lehet, hogy ön is szigorúbb.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Önnek nem okoz gondot, hogy nyitott legyen. De vannak emberek, akikkel nem szívesen kommunikál. Ezt az ellenérzését kellene kicsit félretenni. Az égi folyamatok szerint fontos találkozás és fontos felismerés vár önre…

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Szinte szárnyalni fog csütörtökön, amikor a Hold még a jegyében jár. Vágyik az izgalomra, érdekes beszélgetései lehetnek. Ráadásul a racionális része segít az okos stratégia kitalálásában, amivel meg is valósíthatja a terveket.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Elege lehet a rámenős emberekből, mert mostanában több ilyennel is dolga akadt. Ma is lehet, hogy erőszakosabban nyilvánul meg valaki, mint ahogy ön azt jónak tartja. De ez nem tragédia. Ne sértődjön meg! Most a sértődéssel csak a saját napját rontaná el.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Egy fontos kérdésben nem szabadna figyelmen kívül hagynia a család véleményét. Ugye, tudja, hogy nem akarnak rosszat önnek? Ne duzzogjon! Inkább ossza meg velük az aggályait. A bolygók szerint valószínűleg ez csak csütörtök délután sikerülhet.