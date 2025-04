Kedvező fényszögek segítik ma ezeket a csillagjegyeket

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Egy helyzetben türelmesnek kellene lennie, de ez most nem megy igazán könnyen. Pedig csak úgy érhet el bármit a többieknél, ha kellő nyitottsággal, figyelemmel közelít feléjük. Ez önnek is jó lehet, mert most szuper ötleteket kaphat a környezetétől.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Nagy hatással lehet önre valaki, akit nemrég ismert meg. Könnyen lehet, épp ő hoz önnek pozitív híreket kedden, amitől csak még szimpatikusabbnak, vonzóbbnak tűnhet. Legyen óvatos, s jusson eszébe, a munkát most sem érdemes keverni a magánélettel…

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Érdekes témákat hozhat ön elé az élet. Lehet, hogy nem is személyesen ön érintve, inkább a környezetében merül ez fel, de önnek is van mit tanulni, leszűrni belőle. Arra is rájöhet, mi dolga van ezzel.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Ma jöhetnek váratlan események, amik próbára teszik, de egy kellemes meglepetés is várhatja. Legyen szó egy kisebb ajándékról vagy egy kedves üzenetről, gesztusról, biztosan feldobja a hangulatát.