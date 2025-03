Közbeszólhat a retrográd Merkúr, ez vár ma a csillagjegyekre

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Vasárnap az uralkodó bolygója, a Mars, kedvezőtlen fényszögbe kerül a Mérleg Holddal. Valaki feldühítheti, vagy ambivalens érzései lehetnek, és nem tudja, hogyan reagáljon. Leginkább szellőztesse ki a fejét!

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Vasárnap nagyon fontos információk juthatnak el önhöz, ha kellően figyel és nyitott. Járjon tehát nyitott szemmel és füllel, beszélgessen minél több emberrel, mert talán az életét befolyásoló hírt kaphat. Persze az is nagyon fontos, hogy kiszellőztesse a fejét szó szerint is.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Kezelje a helyén az eseményeket, amelyek ön körül történnek! Mielőtt messzemenő következtetéseket vonna le például egy késésből, győződjön meg róla, hogy mindezt valójában mi okozhatta. Nem biztos, hogy az, amire elsőre gondolt. A retrográd Merkúr zűrzavaros helyzeteket teremt.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Ahhoz, hogy beérjenek az elképzelések, idő kell, vagyis ne sürgessen semmit – beleértve saját magát is! Amit viszont megtehet, hogy a szabadban, a friss levegőn tölti a vasárnap nagyobb részét. Mindegy, milyen az idő, szellőztesse ki a fejedet és az otthonát is.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

A retrográd Merkúr miatt bármit is tervezett vasárnapra, jó esély van rá, hogy nem úgy alakul a napja, ahogy szerette volna. Talán elmarad egy program, vagy lemond a másik fél egy találkozót. Ha így van, a felszabaduló időt fordítsa magára, és semmiképp se bosszankodjon.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Vasárnap is a Mérleg jelében jegyében jár a Hold, ezért nem véletlenül vágyik most izgalmas beszélgetésekre, vagy valamilyen inspirációra. Ezért ha a legjobbat akarod magadnak, és miért is ne tenné, mindenképpen ütemezzen be ilyen jellegű programot. Inspiráló beszélgetések, egy jó könyv, mozi, bármi jöhet.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

A hátráló Merkúr miatt lehetséges, hogy valaki meg akarja téveszteni, ezért legyen ma különösen óvatos! Figyeljen a megérzésekre, mert azok megmutatják, ha valaki elhallgat ön elől fontos részleteket. A pletykákkal is legyen óvatos.