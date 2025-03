Fontos nap a mai: ennek a csillagjegynek meg kell húznia a határokat!

Horoszkóp (2025. március 15.)

Ilyen nap köszönt ma a különböző csillagjegyekre / Fotó: WhataWin / Képünk illusztráció: Shutterstock

Kos (03. 21. – 04. 20.)

A szabadnap sem szabad, ha ön fejben nem ad helyet az ünnepnek. Sétáljon, lazítson, menjen el valamilyen programra! Sok múzeum ma ingyenesen látogatható: a legjobb alkalom, hogy a családot is magával vigye egy kis kulturálódásra!







Bika (04. 21. – 05. 20.)

Nagyon szép napja lesz, végre lelassíthat, töltődhet egy picit. Használja ki, ha kisüt a nap, sétáljon, és nézzen utána az ünnepi programoknak! A szingli Bikának ma egy nagyon izgalmas találkozásban lesz része!







Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

A nemzeti ünnepen már a levegős Mérleg jelében jár a Hold. Könnyen lehet, olyasmi történik, olyan hírt kaphat, amely elgondolkodtatja, és izgalmas beszélgetésekben lehet része. A Merkúr ma hátrálni kezd - lehet káosz a közlekedésben!







Rák (06. 22. – 07. 22.)

Igazán kedvező napja lesz, de csak akkor, ha a saját vágyait (is) követi. Most nem igazán tenne jót, ha csak alkalmazkodna a többiekhez. Ez a hétvége nagyon is alkalmas a töltődésre, a pihenésre, a szórakozásra, mert a Mérleg jelében jár a Hold. Engedje meg magának!







Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Legyen bármi is a szombati programja, a varázsszó egész biztosan a rugalmasság lesz. A Hold a Mérlegben jár, és sok beszélgetést hoz. A Merkúr viszont hátrálni kezd: a közlekedésben ez komoly fennakadásokat okozhat.







Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Lehetséges, hogy ismét önnek kell alkalmazkodnia másokhoz. Ha unja már, akkor bátran mondjon nemet! De legalább kérjen, nyerjen időt magának, hogy később mondhasson nemet! A határok meghúzása most különösen fontos feladat, hogy magára is jusson végre ideje.







Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

A Hold szombaton az ön jegyében jár, és izgalmas fejleményeket hoz. Alkalma nyílik kipróbálni valami újdonságot, például új hobbit vagy szórakozási lehetőséget. Igyekezzen nyitottan hozzáállni ehhez, mert lehet, hogy új, érdekes fordulatot hoz önnek.







Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Bármilyen váratlan dolog is történik szombaton, rugalmasan reagáljon rá. Nem annak van most itt az ideje, hogy felesleges vitákba bonyolódjon. Inkább koncentráljon arra, hogy valóban szép napot tölthessen együtt a családdal, a barátokkal.







Nyilas (11. 23. – 12. 21.)