Ezért lett április elseje a bolondok napja

Virtuális illatélmény

A Google 2013-ban forradalmi szolgáltatást mutatott be: a Google Nose célja, hogy a felhasználók az interneten keresztül is érezzenek szagokat. A funkció lehetővé teszi, hogy a képeken és szöveges tartalmakon keresztül illatokat is átküldjön a készülékekre, a részleteket pedig promóciós videóban mutatták be. Sokan gyanították, hogy áprilisi tréfáról van szó, de voltak, akik izgatottan szaglászták a telefonjukat.

Szendvics a másik kézre

1998. április 1-jén a Burger King egész oldalas hirdetést tett közzé az USA Today újságban, amelyben bejelentették a Left-Handed Whoppert, azaz a balkezeseknek való ételt. A reklám szerint a szendvicset kifejezetten nekik tervezték, még az összetevőket is 180 fokkal elforgatva helyezték el, hogy jobban illeszkedjenek a balkezes fogyasztók kezéhez. Az átverés annyira jól sikerült, hogy másnap sorban álltak a nem létező fogásért.