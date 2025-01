Az oké, ha két nővel randizom? Válaszolt a szakértő

Kedves Deidre! Két különböző nővel randiztam rövid időn belül, de mardos a lelkiismeret-furdalás, hogy helyes-e ez? 32 éves férfi vagyok, az interneten ismertem meg az első nőt, vele túl vagyunk pár kellemes randin. Tetszik a laza hozzáállása, és hogy őszintén érdeklődik irántam. Pár hétre azonban elutazott a családjához külföldre, és félek, hogy elveszítem vele a lendületet. Közben szintén online beszélgettem egy második hölggyel, akivel már az első megismerése előtt is dumáltam, de sosem találtunk megfelelő időpontot a találkozásra. Most azonban végre személyesen is találkoztunk, és vele is nagyon jól éreztem magam, határozottan vonzódtam hozzá. Rosszul érzem viszont magam, hogy addig találkoztam a második hölggyel, amíg az első külföldön tartózkodott. Mit gondolsz, elfogadható, hogy egyszerre két nővel ismerkedem? Még egyikőjükkel sem kezdett el komolyodni a helyzet