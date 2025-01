Kedves Rák: van egy üzenete az univerzumtól!

Kos (03. 21. – 04. 20.)

A mai nap kedvező fejleményeket hozhat. Most nagyon jól meg tudja tervezni a folyamatokat, és ez biztosan eredményessé teszi. Egy ismerőstől furcsa híreket hall. Bármilyen furcsa is, lehet, hogy tényleg így van...

Fotó: Metropol

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Ha valami nyomasztja, akkor ossza meg a párjával! Nagy tévedés, hogy pl. a munkahelyi problémákat nem szabad hazavinni. Hiszen hova vigye, ha nem haza? Persze nem kell minden estéjüknek erről szólnia. De ha mesél, akkor a párja képben van, és ez fontos lenne.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

A Bak Merkúr felvillanyozza, és szuper ötleteket hoz, elsősorban a munkában, amivel sikert is arathat. Közben jó lenne, ha tekintettel lenne a párjára, és megkérdezné a véleményét. Ezzel érzékelteti vele, hogy fontos önnek, hogy értse, és egyetértsen…

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Csütörtökön minden a terv szerint alakul, és abszolút bejönnek a számításai. Minden, amit ma kezd el, sikeres lehet. A föld elemű energiák ráadásul nagyon kiegyensúlyozottá is teszik. Most jól tud mérlegelni, döntést hozni.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Csütörtökön akkor jár el okosan, ha egy napközben felmerülő kérdésben nem foglal állást addig, amíg a dolgok minden részlete ki nem bontakozik. Könnyen lehet ugyanis, hogy csak szép lassan sikerül megismernie a valóságot.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Vannak munkák, melyeket akkor is el kell végezni, ha a hátunk közepére sem kívánjuk. Csütörtökön viszont ügyesen túljuthat ezeken is, szóval tervezzen be minél többet most ebből. Később nagyon hálás lesz önmagának ezért.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Csütörtökön szinte biztosan jó úton halad, és kiderülhet, hogy egy célja, legyen az egy munkával kapcsolatos, vagy akár magánéleti, elérése könnyebb lesz, mint hinné. Végre biztató jeleket kap, csak vegye is észre!

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Csütörtökön a föld elemű bolygók önnek is végre egy kicsit kevésbé túlpörgött, nyugodtabb napot hoznak. Végig tudja gondolni, milyen tervei vannak, mert eddig az új évben szinte csak rohant...

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Az ön jellemével nehezen egyeztethető össze az az áskálódás, ami mostanában folyik ön körül és amelyben mindenki csakis az önző céljait követi. Nem kell beállnia a sorba! Ma fontos leckét, tanulságot tapasztalhat meg.