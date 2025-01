Add ezt a hozzávalót a húsleveshez – ettől lesz igazán különleges!

Nincs vasárnapi ebéd húsleves nélkül – és talán éppen azért, mert olyan gyakran kerül az asztalra, sokan biztosan szeretnének új verziókat is kipróbálni, és kicsit feldobni a klasszikus, nagyiféle receptet. A Mindmegette elárulta, mi az a plusz- hozzávaló, amitől igazán különleges és pikáns lesz a végeredmény!

Ettől a hozzávalótól lesz igazán különleges a húsleves Fotó: csikiphoto/Shutterstock

Íme, a titkos hozzávaló: a rukkola!

Ha rukkolát teszünk a répa-zöldség-karalábé trió mellé, akkor nemcsak gazdagabb ízvilágú levest kapunk, de egy még színesebb, vitamin- és tápanyagdúsabb fogást is egyben. A rukkola – aminek ráadásul alacsony a kalóriatartalma – ugyanis rostban gazdag, valamint bőségesen tartalmaz A-, C- és K-vitamint is. A rukkola ezenkívül teltségérzetet biztosít, és segíti az emésztést. Ahhoz, hogy a jótékony hatásai érvényesüljenek, csak a főzés végén tegyük az ételbe, így élénkzöld színét is megőrzi. Amennyiben egy igazán pikáns, borsos-csípős ízvilágra vágysz, bátran használd a rukkolát!