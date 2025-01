Itt a farsang: erre figyeljünk a farsangi jelmez kölcsönzése során!

1. Válasszuk a hazait

Sok itthoni és külföldi webshop kínál látványos jelmezeket, amiket pár kattintással megrendelhetünk, mégis érdemesebb a hagyományos kölcsönzőket választani. Egyrészt felpróbálhatjuk a holmikat, másrészt kímélhetjük a környezetet, és elkerüljük az egyszer viselt ruhák felhalmozását.

2. Ellenőrizzük a készletet

Akármelyik kölcsönzőt is választjuk, előzetesen tájékozódjunk annak weboldalán. Itt akár online készletinformációt is találhatunk, így előre kinézhetjük, mely jelmezek jöhetnek számításba. Mindenképpen érdemes felpróbálni, hogy ne átvételkor derüljön ki a méretkülönbség.

3. Visszajár a foglalási díj?

A bérleti díjak jelmezenként eltérőek lehetnek. A kölcsönzési idő általában egy alkalomra szól, azonban a népszerű farsangi időszakban sok helyen csak egy napra adják ki a ruhákat. A legtöbb helyen foglalási díj fizetése is szükséges, amelyet általában csak betegség esetén térítenek vissza.

4. Fotózzuk le a hibákat

Néhol a kölcsönzési díjon felül kauciót is kell fizetni az adott ruhadarabért. Ez egyfajta biztosíték a cég oldaláról arra, hogy épségben hozzuk vissza a jelmezt. Ha mi is biztosra akarunk menni, vigyázzunk a ruhára, illetve a kibérléskor fotózzuk le aktuális állapotában, hogy a mi kezünkben is legyen valami.

Fotó: Vergani Fotografia / Shutterstock

5. A kiegészítőkkel lesz az igazi

Sok jelmezhez kiegészítők is tartoznak: kalap, kesztyű, nyakkendő, fejdísz, paróka vagy éppen sétapálca. Ezek általában benne vannak a szett kölcsönzési árában, de a biztonság kedvéért kérdezzünk rá. A legtöbb jelmezhez nem tartozik lábbeli.

6. Szárnyalhat a fantáziánk

Egyes helyeken egyéni jelmezkészítés is elérhető. Ilyenkor saját elképzeléseink szerint varrják meg a kívánt ruhát, miután levették a pontos méreteinket és személyre szabott árajánlatot adtak. Ez a folyamat több időt vehet igénybe, ezért érdemes előre gondolkozni.

7. Pontos méretre igazítva

Bizonyos kölcsönzők vállalnak méretre igazítást is, így ha a gyerkőcnek vagy éppen nekünk túl nagy lenne az áhított maskara, ránk szabhatják. Ennek felára van, ami főként az igazítás mértékétől függ.

8. Bízzuk inkább a tisztítóra