Állandóan fázol? Veszélyes betegséget is jelezhet

A nők jobban fáznak

Az energiatermelésért – amibe a hőtermelés is beletartozik – a szervezet anyagcseréje felelős, kutatások szerint ennek, valamint a testfelépítésnek az eltérő szintje okolható azért, hogy a nők fázósabbak, mint a férfiak. Míg előbbiek akár 25 fokra is feltekerik a fűtést, hogy igazán kellemesen érezzék magukat a téli hónapokban, utóbbiaknak 22 fok is elegendő. A férfiak több izommal rendelkeznek, és az anyagcseréjük is gyorsabb, emiatt a testük több hőt képes megtermelni és leadni, ez a folyamat pedig alapvetően melegít. A nők szervezete ezzel szemben kevesebb hőt termel.