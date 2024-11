Már csak napjaink vannak hátra: soha vissza nem térő esélyt jeleznek a csillagok!

Fontos mérföldkő közeleg az asztrológiában, ugyanis a Plútó 2024. november 19-én 21:40-kor végleg kilép a Bakból. Ez pedig röviden azt jelenti, hogy ez az utolsó esély arra, hogy jól vizsgázzunk elszántságból és felelősségvállalásból.

Fotó: New Africa / Shutterstock

Alapvetően a Bak az elszántság, a megfontoltság és a felelősségvállalás jele. Ezért, amíg a Plútó a Bakban jár kíméletlenül számon kéri tőlünk a fenti erényeket. Mind a 12 jegy másképp és más-más életterületen tud majd élni az utolsó eséllyel.

Lássuk is, hogy ki hogyan!

KOS

A karriered építésében, a jövővel kapcsolatos terveidben kell a fegyelmet gyakorolnod. November 19-ig bármi változhat, az tuti, hogy nem fog tetszeni neked. Fontos, hogy tudd, ez az utolsó esélyed. Amennyiben vannak vezetői ambícióid, hagyd abba a szégyenlőséget és szerénykedést! Plútó, a Mars felsőbb oktávja segít az ambícióid érvényre juttatásában. Természetesen ez nem mindig lesz komfortos. Nem baj, de semmiképp se erőltess magadra semmit, és semmiképp se sürgesd magadat!

BIKA

Ha tavaly, vagy idén gondolkodtál továbbtanuláson, továbbképzésen, akkor bele kéne húznod. Még van esélyed november 19-ig. Ne félj! Nem biztos, hogy be kell ülnöd az iskolapadba. Képezheted magadat autodidakta módon. És nem muszáj oklevelet, diplomát szerezned. Amennyiben nincs ötleted, vagy kedved tanulni, akkor ne feledd, hogy pl. idegen nyelvből sosem lehetsz elég jó! Ennek jegyében külföld is szóba kerülhet. Utazás, munka is aktuális. De csak november 19-ig.

IKREK

Az elmúlt másfél évben az élet – vagy maga Plútó jegyváltása – többször elhúzta a mézesmadzagot az orrod előtt. Mindenféle nagyszerű lehetőségek jöttek, és mentek a kukába. Kezded azt hinni, hogy nem vagy elég képzett, tapasztalt, alkalmas. Holott nem erről van szó. Plútó november 19-ig még azt „teszteli”, hogy képes vagy-e fegyelmezetten kivárni, hogy eljöjjön a te időd, és beérjenek azok a gyümölcsök, amelyek tavaly még zöldek, éretlenek voltak. Tarts ki! Megéri…

RÁK

Plútó egy utolsó próbatételt szimbolizál. Ha eddig nem szakítottál, akkor bírd ki november 19-ig! Ha sor került szakításra, akkor sem lehetetlen a békülés. Persze ehhez 2 ember kell. Plútó a transzformáció bolygója békülés esetén egy magasabb szintre emeli a kapcsolatodat. Ne feledd, hogy nem csak szerelmi ügyeket érint ez! Mindenféle együttműködés transzformáción, minőségi javuláson mehet keresztül. Mivel te már nem félsz, nem ijedsz meg szigorúbb emberektől.