Hónapokig friss marad a cékla, ha így tárolod: mutatjuk, mi a titok!

Leesett hazánkban az első hó, ami végképp nem jelent más: közeleg a tél. Ez pedig akarva-akaratlanul azt jelenti, hogy az immunrendszerünk, ha nincs megfelelően feltöltve vitaminokkal, legyengül. Épp ezért érdemes minél jobb és természetes formákban pótolni a vitaminokat. Erre pedig az egyik legjobb a cékla, ami tele van még ásványi anyagokkal is. Épp ezért érdemes nagyon sokat fogyasztani belőle.

Céklát a télre! Fotó: pexels

Hosszú ideig eláll, így nem kell rögtön megenni, meginni vásárlás után. Nagyon hasznos, az egyik legjobb vasforrás, 200 gr fogyasztása a napi szükséglet 10%-át fedezi. Épp ezért különösen hasznos a vashiányos vérszegénységben szenvedőknek, valamint várandósság vagy a menstruáció ideje alatt is ajánlott a fogyasztása a nők számára.

Vastartalma mellett figyelemre méltó a benne található réz és C-vitamin, mindezeken felül pedig káliumban, magnéziumban, A- és B6-vitaminban is bővelkedik. A cékla ráadásul remek antioxidáns is

– sorolja legjobb tulajdonságait a Mindmegette.

Így tárold a céklát

De hogyan tároljuk, hogy sokáig elálljon és jó legyen? A válasz erre természetesen a hűtőszekrény, ahova mosatlanul, héjastól, a gyökerét is a céklán hagyva betehetjük. A rajta hagyott szennyeződés, a héj és a gyökér ugyanis segít megvédeni a céklát a kiszáradástól. Ezzel a módszerrel 1-2 hónapig friss marad a cékla. Ha azonban nincs hely a hűtőben, a cékla a kamrában és pincében is jól érzi magát, de akár egy sötét, hűvös helyiségben is. Így maximum 4 hónapig tárolható.