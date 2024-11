Egészséges élvezetek: ettől lesz ropogós az édesburgonya

A hagyományos burgonyával egyszerű a dolgunk, ha azt szeretnénk, hogy ropogós legyen: csupán beledobjuk a forró olajba és megsütjük. Az édesburgonya esetében ez sajnos nem működik – ezzel az eljárással sem lesz rossz, csak éppen az az igazi roppanós finomság sem, mint amire vágyunk - írja a Life.hu.

Az édesburgonya sokak kedvence

Az édesburgonya – másik nevén batáta – nem véletlenül lett az egyik legnépszerűbb zöldség: egészséges, finom és legfőbb előnye a hagyományos burgonyával szemben, hogy jóval alacsonyabb a glikémiás indexe. Ez azt jelenti, hogy lassabban emeli meg a vércukorszintet, ezáltal hosszabb idejű teltségérzetet nyújt, és egyenletes energiaellátást biztosít a szervezetünk számára.

Miért lehet jó választás az édesburgonya?

Az édesburgonya béta-karotinban gazdag zöldség, ami rendkívül előnyös az immunrendszer, a látás és a bőr egészségére nézve. Vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag; C-vitamint, B6-vitamint és káliumot tartalmaz. A B6-vitamin hozzájárul az idegrendszer és az agy egészséges működéséhez, a kálium pedig segít a vérnyomás stabilizálásában és támogatja a szív-és érrendszer egészségét.

Miért nem lesz ropogós az édesburgonya, ha ugyanúgy készítjük el, mint a hagyományos burgonyát?

A válasz rendkívül egyszerű: míg a hagyományos burgonya tartalmaz keményítőt, addig az édesburgonya nem – így az állaga jól átsütve sem lehet ugyanolyan, mint a krumplié. A megoldás tehát: pótolni kell a keményítőt.

Hogyan készítsünk isteni, ropogós édesburgonya hasábokat?

Ropogós édesburgonya hasábokat készíthetünk forró olajban és a sütőben is: rajtunk áll, hogy melyiket választjuk. A lényeg, hogy sütés előtt forgassuk meg kukoricakeményítőben.

Forró olajban sütve: 1. Hámozzuk meg, mossuk meg jó alaposan és vágjuk hasábokra az édesburgonyát. 2. Forgassuk meg kukoricakeményítőben a hasábokat. 3. Forró zsiradékban süssük addig, ameddig szépen meg nem pirul és ropogós nem lesz.

Sütőben sütve: 1. Melegítsük elő a sütőt 180 fokosra. 2. Hámozzuk meg, mossuk meg jó alaposan és vágjuk hasábokra az édesburgonyát. 3. Tegyük bele egy nagyobb tálba a feldarabolt batátát és locsoljuk meg olívaolajjal. 4. Keverjük el két kezünk segítségével. 5. Szórjuk meg a keményítővel és ismét keverjük el jó alaposan, hogy mindenhova jusson a porból. 6. Béleljünk ki egy tepsit sütőpapírral és terítsük ki rá az édesburgonya hasábokat. Fontos, hogy semmiképp se érjenek egymáshoz! Inkább használjunk két tepsit, ha szükséges. 7. Süssük ropogósra az édesburgonyát.

További ötletek édesburgonyához

Az édesburgonyát többféleképpen is elkészíthetjük: levesként, püréként és saláták alapanyagaként is kiválóan ízletes. Sőt, süteményt és chipset is készíthetünk belőle.